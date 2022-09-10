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«Реал Мадрид» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

вчера, 12:54
Реал - Мальорка

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с большой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.27, ничья в игре котируется по 6.10, а победа «Мальорки» по 11.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.286.1111.33
Лига Ставок 1.30 6.00 9.80
Мелбет 1.30 6.40 11.00
1XBET 1.30 6.40 11.00

Эксперты ожидают, что команды порадуют нас большим количеством голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.60 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к пятому туру подходит в статусе единоличного лидера чемпионата. На счету «сливочных» максимально возможное количество голов. В четырех стартовых турах одержано четыре победы, при этом стоит отметить, что в каждом из поединков забивали обе команды. Последний раз «королевский клуб» проигрывал в чемпионате еще восьмого мая, в прошлом сезоне, в выездной игре с «Атлетико» (1:0). В крайнем на сегодня противостоянии верх был взят над «Бетисом» (2:1).

«Мальорка» по состоянию на сегодня располагается на 12 месте в таблице, имея в активе пять очков. В нынешнем розыгрыше команда по матчу выиграла и проиграла, а еще в двух расписала ничью. Для клуба такие результаты являются привычными, соответственно можно сделать вывод, что футболисты и тренерский штаб находятся в нормальном расположении духа и без лишней паники подойдут к матчу с грандом. В крайнем противостоянии с «Жироной» победителя выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал Мадрид» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • 10 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с более 1.5 голами
  • «Реал Мадрид» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.23 2.57 1.55 2.02 1.87
Лига Ставок 2.50 1.52 1.98 1.80
Мелбет 2.47 1.49
1XBET 2.47 1.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:07
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:01
Реал Мадрид выиграет этот матч
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