«Реал Мадрид» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

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вчера, 12:54

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с большой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.27, ничья в игре котируется по 6.10, а победа «Мальорки» по 11.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды порадуют нас большим количеством голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.60 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к пятому туру подходит в статусе единоличного лидера чемпионата. На счету «сливочных» максимально возможное количество голов. В четырех стартовых турах одержано четыре победы, при этом стоит отметить, что в каждом из поединков забивали обе команды. Последний раз «королевский клуб» проигрывал в чемпионате еще восьмого мая, в прошлом сезоне, в выездной игре с «Атлетико» (1:0). В крайнем на сегодня противостоянии верх был взят над «Бетисом» (2:1).

«Мальорка» по состоянию на сегодня располагается на 12 месте в таблице, имея в активе пять очков. В нынешнем розыгрыше команда по матчу выиграла и проиграла, а еще в двух расписала ничью. Для клуба такие результаты являются привычными, соответственно можно сделать вывод, что футболисты и тренерский штаб находятся в нормальном расположении духа и без лишней паники подойдут к матчу с грандом. В крайнем противостоянии с «Жироной» победителя выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

«Реал Мадрид» выиграл в 10 из 15 последних матчах

10 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с более 1.5 голами

«Реал Мадрид» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

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