«Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

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сегодня, 00:02

Ставки букмекеров

В предстоящем матче, с не большой разницей фаворитом идет «Реал Мадрид». Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.50, победа «Севильи» идет за 3.00, а ничейным результат котируется по 3.30 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают достаточно результативный исход. Ставку ТБ (2) можно взять за 1.53, а ТМ(2) за 2.60.

Форма команд

«Севилья» перед 32 туром занимает 3 место в таблице, с 60 очками. В текущем сезоне клуб достиг 16 побед, 12 игр закончил вничью и трижды проиграл. Последние пять матчей выдались скомканными. Три игры завершились с равным счетом, одна проиграна, а крайняя увенчалась победой над «Гранадой» (4-2).

«Реал Мадрид» является уверенным лидером чемпионата, с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя. Столичный клуб имеет в активе 22 выигрыша и шесть ничьих, также три матча были проиграны. За последние пять встреч в чемпионате команда лишь один раз не добыла максимального результата. Крайний тур, в свою очередь, закончился победой над «Хетафе» (2-0).

Информация для ставок

«Реал» выиграл 9 из 15 последних матчей

9 из 15 последних матчей «Реала» завершились с менее 3.5 голами

В 5 последних очных встречах «Реал» не проиграл

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