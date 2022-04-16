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«Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

сегодня, 00:02
Севилья - Реал

Ставки букмекеров

В предстоящем матче, с не большой разницей фаворитом идет «Реал Мадрид». Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.50, победа «Севильи» идет за 3.00, а ничейным результат котируется по 3.30 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.462.48
Фонбет 2.95 3.30 2.45
Мелбет 3.00 3.44 2.55
1XBET 3.00 3.44 2.55

Аналитики ожидают достаточно результативный исход. Ставку ТБ(2) можно взять за 1.53, а ТМ(2) за 2.60.

Форма команд

«Севилья» перед 32 туром занимает 3 место в таблице, с 60 очками. В текущем сезоне клуб достиг 16 побед, 12 игр закончил вничью и трижды проиграл. Последние пять матчей выдались скомканными. Три игры завершились с равным счетом, одна проиграна, а крайняя увенчалась победой над «Гранадой» (4-2).

«Реал Мадрид» является уверенным лидером чемпионата, с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя. Столичный клуб имеет в активе 22 выигрыша и шесть ничьих, также три матча были проиграны. За последние пять встреч в чемпионате команда лишь один раз не добыла максимального результата. Крайний тур, в свою очередь, закончился победой над «Хетафе» (2-0).

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл 9 из 15 последних матчей
  • 9 из 15 последних матчей «Реала» завершились с менее 3.5 голами
  • В 5 последних очных встречах «Реал» не проиграл

Прогноз

«Реал» пребывает в отличной форме. Команда находится на первом месте чемпионата и вышла в полуфинал ЛЧ. Так же учитывая историю личных встреч на пользу гостей, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реала» с коэффициентом 1.78 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.78 2.02
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 05:28
Реал не победит.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 05:24
Ничья будет.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:23
Победа команды "Реал" Мадрид и обе команды забьют в этом матче.
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