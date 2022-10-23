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«Вильярреал» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

23 октября 2022, 17:48
Вильярреал - Альмерия

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет явным фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.39, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Альмерии» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Вильярреал
Альмерия
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяНичья
2 : 1
завершен
23 октября 2022, 19:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.349.16
Лига Ставок 1.37 5.00 7.60
Мелбет 1.40 5.34 7.68
1XBET 1.44 5.10 8.00

Аналитики ожидают, что в матче мы увидим атакующий, зрелищный футбол с большим количеством голевых моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.67, а ТМ (2.5) за 2.30 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вильярреал» к 11 туру подходит на восьмой строчке в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб добыл четыре победы, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. в последних пяти турах команда по два раза уступила и завершила матч с равным счетом и лишь однажды одержала победу. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш, на выезде, от «Барселоны» (0:3).

«Альмерия» после сыгранных 10 туров располагается на 14 месте в чемпионате, сумев к этому моменту набрать 10 очков. В текущем розыгрыше команда трижды обыгрывала соперников, расписала одну «мировую» и в шести поединках уступила. В предшествующих пяти турах, в трех случаях очков не было взято, а в двух поединках добыты победы. В крайнем противостоянии, в напряженном, результативном матче, верх взят над «Жироной» (3:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Вильярреала» не было голов или забила только одна команда
  • 10 из 15 последних матчей «Альмерии» завершились с более 2.5 голами
  • «Вильярреал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Альмерии» с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.71 1.31 2.34 1.66 1.81 2.10
Лига Ставок 2.33 1.56 1.84 1.90
Мелбет 2.17 1.72
1XBET 1.84 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 октября в 20:02
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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