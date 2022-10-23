«Вильярреал» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

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23 октября 2022, 17:48

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет явным фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.39, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Альмерии» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче мы увидим атакующий, зрелищный футбол с большим количеством голевых моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.67, а ТМ (2.5) за 2.30 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вильярреал» к 11 туру подходит на восьмой строчке в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб добыл четыре победы, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. в последних пяти турах команда по два раза уступила и завершила матч с равным счетом и лишь однажды одержала победу. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш, на выезде, от «Барселоны» (0:3).

«Альмерия» после сыгранных 10 туров располагается на 14 месте в чемпионате, сумев к этому моменту набрать 10 очков. В текущем розыгрыше команда трижды обыгрывала соперников, расписала одну «мировую» и в шести поединках уступила. В предшествующих пяти турах, в трех случаях очков не было взято, а в двух поединках добыты победы. В крайнем противостоянии, в напряженном, результативном матче, верх взят над «Жироной» (3:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Вильярреала» не было голов или забила только одна команда

10 из 15 последних матчей «Альмерии» завершились с более 2.5 голами

«Вильярреал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Альмерии» с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.