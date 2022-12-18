«Леванте» — «Эйбар». Прогноз на матч испанской Сегунды (18.12.2022)

Ставки букмекеров
«Леванте» идет фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля играется по коэффициенту 2.00. За ничью выставлена цена 3.20, а победу «Эйбара» можно взять по котировке 3.95.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Проанализировав линию голов от БК Лига Ставок, делаем вывод, что команды должны провести низовую игру. Вариант ставки ТМ(2,5) оценен по котировке 1.53, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
«Леванте» находится на третьем месте Сегунды. По ходу текущего сезона клуб провел девять победных и восемь ничейных матчей, заработав 35 очков. Еще в трех поединках команда уступала соперникам, установив положительную разницу забитых и пропущенных голов – 22 против 13.
Выделим, что в предыдущем туре лиги футболисты «Леванте» обыграли в гостях «Алавес» (2:0). Так команда продлила серию без поражений в чемпионате до 11 туров.
«Эйбар» занимает второе место Сегунды, претендуя на прямое возвращение в Ла Лигу. Клуб существенно улучшил турнирное положение за счет победной серии из трех встреч. После успешного матча против «Уэски» (2:1) в домашних условиях футболисты «Эйбара» разобрались с «Бургосом» (2:1) и «Реал Овьедо» (1:0), закрепившись в лидерах чемпионата.
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 4 из последних 5 матчей на поле «Леванте»
- «Эйбар» забивал и пропускал голы в 3 прошлых гостевых матчах лиги
- «Леванте» выиграл в 2 предыдущих матчах против «Эйбара»
Прогноз
Встречаются прямые конкуренты испанской Сегунды. Кроме того, «Леванте» и «Эйбар» не испытывают дефицита забитых голов в чемпионате. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в БК Лига Ставок.