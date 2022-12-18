«Леванте» — «Эйбар». Прогноз на матч испанской Сегунды (18.12.2022)

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вчера, 08:40

Ставки букмекеров

«Леванте» идет фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля играется по коэффициенту 2.00. За ничью выставлена цена 3.20, а победу «Эйбара» можно взять по котировке 3.95.

Проанализировав линию голов от БК Лига Ставок, делаем вывод, что команды должны провести низовую игру. Вариант ставки ТМ(2,5) оценен по котировке 1.53, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Леванте» находится на третьем месте Сегунды. По ходу текущего сезона клуб провел девять победных и восемь ничейных матчей, заработав 35 очков. Еще в трех поединках команда уступала соперникам, установив положительную разницу забитых и пропущенных голов – 22 против 13.

Выделим, что в предыдущем туре лиги футболисты «Леванте» обыграли в гостях «Алавес» (2:0). Так команда продлила серию без поражений в чемпионате до 11 туров.

«Эйбар» занимает второе место Сегунды, претендуя на прямое возвращение в Ла Лигу. Клуб существенно улучшил турнирное положение за счет победной серии из трех встреч. После успешного матча против «Уэски» (2:1) в домашних условиях футболисты «Эйбара» разобрались с «Бургосом» (2:1) и «Реал Овьедо» (1:0), закрепившись в лидерах чемпионата.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из последних 5 матчей на поле «Леванте»

«Эйбар» забивал и пропускал голы в 3 прошлых гостевых матчах лиги

«Леванте» выиграл в 2 предыдущих матчах против «Эйбара»

Прогноз

Встречаются прямые конкуренты испанской Сегунды. Кроме того, «Леванте» и «Эйбар» не испытывают дефицита забитых голов в чемпионате. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в БК Лига Ставок.