«Башакшехир» — «Анкарагюджю»: прогноз на матч турецкого чемпионата (03.05.21)

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вчера, 11:25

В рамках 39-го тура чемпионата Турции «Башакшехир» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю». Предлагаем прогноз и обзор ставок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует в пользу «Башакшехира». Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 1.83. Заключить пари на ничью можно за 3.90, а победа «Анкарагюджю» оценивается в 4.44.

Также букмекер отдает предпочтение результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

Пока еще действующий чемпион Турции полностью провалил этот сезон. За четыре тура до конца розыгрыша чемпионата «Башакшехир» идет на 15-м месте, набрав всего 40 очков.

Команда из Стамбула даже успела побывать в зоне вылета, но по итогам трех минувших туров выбралась из нее. В этой серии «Башакшехир» победил «Касымпашу» (1:0) и «Эрзурум» (2:1), а также сыграл вничью с «Аланьяспором» (0:0).

«Анкарагюджю» занимает 16-е место в общем зачете, набрав 38 баллов. В текущем чемпионате команда одержала 10 побед и восемь ничьих, потерпев 18 поражений. Два последних поединка в лиге сложились для «Анкарагюджю» неудачно.

Информация для ставок

• «Башакшехир» выиграл 8 из 9 прошлых матчей у «Анкарагюджю»

• «Анкарагюджю» не побеждал в 10 из 11 предыдущих выездных игр чемпионата

• В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Башакшехира» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Чтобы полностью обезопасить себя от борьбы за выживание, «Башакшехиру» нужно набирать три очка в предстоящем матче. Учитывая, что «Анкарагюджю» неважно провел последние матчи в чемпионате, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.