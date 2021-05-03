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«Башакшехир» — «Анкарагюджю»: прогноз на матч турецкого чемпионата (03.05.21)

вчера, 11:25

В рамках 39-го тура чемпионата Турции «Башакшехир» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю». Предлагаем прогноз и обзор ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.774.58
Лига Ставок 1.89 3.40 4.20
Фонбет Live! 1.68 4.00 4.80
Мелбет 1.80 3.70 4.78
1XBET 1.90 3.50 4.64
BetBoom 1.83 3.60 4.60

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует в пользу «Башакшехира». Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 1.83. Заключить пари на ничью можно за 3.90, а победа «Анкарагюджю» оценивается в 4.44.

Также букмекер отдает предпочтение результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

Пока еще действующий чемпион Турции полностью провалил этот сезон. За четыре тура до конца розыгрыша чемпионата «Башакшехир» идет на 15-м месте, набрав всего 40 очков.

Команда из Стамбула даже успела побывать в зоне вылета, но по итогам трех минувших туров выбралась из нее. В этой серии «Башакшехир» победил «Касымпашу» (1:0) и «Эрзурум» (2:1), а также сыграл вничью с «Аланьяспором» (0:0).

«Анкарагюджю» занимает 16-е место в общем зачете, набрав 38 баллов. В текущем чемпионате команда одержала 10 побед и восемь ничьих, потерпев 18 поражений. Два последних поединка в лиге сложились для «Анкарагюджю» неудачно.

Информация для ставок

• «Башакшехир» выиграл 8 из 9 прошлых матчей у «Анкарагюджю»
• «Анкарагюджю» не побеждал в 10 из 11 предыдущих выездных игр чемпионата
• В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Башакшехира» сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Чтобы полностью обезопасить себя от борьбы за выживание, «Башакшехиру» нужно набирать три очка в предстоящем матче. Учитывая, что «Анкарагюджю» неважно провел последние матчи в чемпионате, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.97 1.92 1.53 2.62
Лига Ставок 2.45 1.51 1.75 2.00
Мелбет 1.83 2.07
1XBET 2.83 1.43 1.97 1.91 1.52 2.53
BetBoom 2.45 1.51 1.75 2.00 1.41 2.77
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)
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