«Милан» — «Лацио». Прогноз на матч кубка Италии (09.02.2022)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой игре является «Милан». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.83 на его победу. Остановить свой выбор на успехе «Лацио» можно по интересному коэффициенту 4.18, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.76. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.76.

Форма команд

«Милан» в последнем матче проявил характер и смог переломить ход встречи в дерби с «Интером», оформив волевую победу со счетом (2:1). Это позволило команде вплотную приблизиться к сопернику в таблице и еще больше обострить борьбу за чемпионство. В минувшем раунде кубка Италии «Милан» обыграл «Дженоа» в дополнительно время со счетом (3:1).

Римский клуб был хорош в последнем туре, где на выезде неожиданно разгромил неуступчивую «Фиорентину» со счетом (3:0)). После 24 матчей команда расположилась на шестом месте и продолжает сражаться за путевку в еврокубки. В 1/8 финала «орлы» сломили сопротивление «Удинезе» также в дополнительное время (1:0).

Информация для ставок

«Милан» не может выиграть дома в трех играх кряду (без учета дополнительного времени)

«Лацио» выиграл три из четырех последних выездных игр

Три из четырех последних очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

«Лацио» держит ворота на замке в четырех встречах подряд

Прогноз

Оба коллектива настроены только на победу и сделают все, чтобы добиться необходимого результата. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, но без голов в этой игре мы точно не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.