«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (10.02.2022)

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вчера, 15:48

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Ювентус». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на его победу. Остановить свой выбор на сенсационной победе гостей можно по коэффициенту 6.1, а поверить в ничью можно по коэффициенту 4.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.23. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ювентус» пробился в данную стадию розыгрыша кубка страны благодаря домашней победе над «Сампдорией» со счетом (4:1). В чемпионате дела также обстоят неплохо, команда в находится в топ-4 и продолжает борьбу за медали. В последнем туре была спокойно обыграна «Верона» со счетом (2:0).

«Сассуоло» не сумел набрать полноценное количество очков в двух последних турах, расписав ничью с «Торино» (1:1), а также уступив на выезде «Сампдории» (0:4). После 24 поединков команда занимает 12 место в турнирной таблице. В игре 1/8 финала был дома обыгран «Кальяри» со счетом (1:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время насчитывает 13 поединков (без учета дополнительного времени)

«Сассуоло» выиграл лишь один из четырех последних матчей

Девять минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

«Ювентус» сохранил ворота в неприкосновенности в трех из четырех последних играх

Прогноз