«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (10.02.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Ювентус». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на его победу. Остановить свой выбор на сенсационной победе гостей можно по коэффициенту 6.1, а поверить в ничью можно по коэффициенту 4.55.
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завтра, 23:00
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.23. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Ювентус» пробился в данную стадию розыгрыша кубка страны благодаря домашней победе над «Сампдорией» со счетом (4:1). В чемпионате дела также обстоят неплохо, команда в находится в топ-4 и продолжает борьбу за медали. В последнем туре была спокойно обыграна «Верона» со счетом (2:0).
«Сассуоло» не сумел набрать полноценное количество очков в двух последних турах, расписав ничью с «Торино» (1:1), а также уступив на выезде «Сампдории» (0:4). После 24 поединков команда занимает 12 место в турнирной таблице. В игре 1/8 финала был дома обыгран «Кальяри» со счетом (1:0).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время насчитывает 13 поединков (без учета дополнительного времени)
- «Сассуоло» выиграл лишь один из четырех последних матчей
- Девять минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- «Ювентус» сохранил ворота в неприкосновенности в трех из четырех последних играх
Прогноз
Нет сомнений в том, что игра будет под контролем хозяев поля. «Ювентус» создаст столько опасных моментов, сколько будет необходимо для достижения положительного результата, но и «Сассуоло» не останется стоять в стороне. Верим в продолжение голевой тенденции и предлагаем поставить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.