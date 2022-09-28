«Аталанта» – «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.94 на победу «Аталанты». В случае победы «Фиорентины» залетит приятный коэффициент 3.82. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.89, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Аталанта» продолжает быть среди лидеров текущей гонки, но по дополнительным показателям уступает первую строчку «Наполи». В минувшем туре бергамаски на выезде с минимальным счетом (1:0) переиграли «Рому», а поединком ранее сенсационно потеряли два очка в битве с новичком лиги «Кремонезе», ничья (1:1).

«Фиорентина» в последнем туре чемпионата прервала свою затянувшуюся безвыигрышную серию, победив дома «Верону» (2:0). Три балла помогли команде подняться вверх по турнирной таблице и данном этапе сезона закрепиться на девятом месте.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает семь встреч (пять побед и две ничьих)

У «Фиорентины» пять ничьих в последних девяти матчах

Три минувших очных поединка завершились победой «Фиорентины»

Шесть из семи последних игр «Аталанты» и семь из девяти «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный и насыщенный на события поединок двух сильных коллективов. Верим в обоюдные опасные атаки и предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.