«Аталанта» – «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 13:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 3 на победу «Аталанты». В случае победы «Фиорентины» залетит приятный коэффициент 2.22. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аталанта» после яркого старта сезона пошла на спад и на данном этапе не демонстрирует футбол надлежащего качества. В минувших турах бергамаски встречались с «Наполи» и «Лечче» и дважды были обыграны с одинаковым счетом (1:2). В таблице клуб опустился уже на пятое место, но уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям.

«Интер» имеет 27 очков в активе и на всех порах мчится в тройку лидеров. Команда после двух поражений кряду пришла в себя и разгромила на своем поле неуступчивую «Болонью» с невероятным счетом (6:1). Три очками позволили футболистам вернуть уверенность в своих силах и теперь останавливаться они не намерены.

Информация для ставок

«Аталанта» трижды проиграла в последних четырех поединках

«Интер» одержал пять последних семи встречах

Три из четырех минувших очных противостояний закончились вничью

Четыре из пяти последних игр «Интера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз