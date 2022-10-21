«Аталанта» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.10.2022)

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вчера, 13:29

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли, но отдали небольшое преимущество хозяевам поля. Линия букмекерской конторы Лига ставок предлагает коэффициент 1.91 на победу «Аталанты», в то время как поставить на римлян можно по коэффициенту 3.74. На ничью можно загрузить по приятному коэффициенту 3.78.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 2.25, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Аталанта» продолжает радовать болельщиков беспроигрышной серией, которая помогает команде оставаться вверху таблицы на втором месте. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего два очка, а в минувших турах «бергамаски» обыграли «Сассуоло» (2:1) и расписали голевую ничью с «Удинезе» (2:2).

«Лацио» также не проигрывает уже длительный период времени. Римский коллектив занимает пятое место в общем зачете и продолжает борьбу за медали. В минувшем туре «орлы» провели битву с «Удинезе», но определить сильнейшего не смогли, ничья (0:0). Чуть ранее команда сыграла в Лиги Европы, где также не смогла обыграть австрийский «Штурм» (2:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает девять поединков

У «Лацио» три победы и три ничьих в последних шести играх

Две минувшие очные встречи закончились вничью (2:2) и (0:0)

Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь встретятся команды хорошего уровня, и мы вполне можем рассчитывать на качественный футбол с большим количеством опасных моментов. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.