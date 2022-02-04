«Болонья» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:45

Ставки букмекеров

Фаворита данного поединка букмекеры определить так и не смогли. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.7, ну а загрузить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Болонья» уже практически месяц не может выиграть. За этот период коллектив потерпел три поражения от «Кальяри» (1:2), «Наполи» (0:2) и «Вероны» (1:2). Такие результаты не позволили команде закрепиться выше текущей 12 строчки в турнирной таблице.

«Эмполи» расположился строчкой выше и имеет на два очка больше. Команда демонстрировала футбол неплохого качества на определенных отрезках сезона, но в последнее время перестала радовать болельщиков результатами и нарастила неприятную безвыигрышную серию. В минувших матчах клуб проиграл дома «Роме» (2:4), а также вылетел в кубке страны от «Интера»» (2:3).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла шесть из семи последних поединков

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает семь игр

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей и «Болоньи» и «Эмполи» завершились результатом ТБ 2.5

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