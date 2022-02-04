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«Болонья» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

вчера, 23:45

Ставки букмекеров

Фаворита данного поединка букмекеры определить так и не смогли. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.7, ну а загрузить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.673.75
Фонбет 1.95 3.90 3.55
Мелбет 2.11 3.80 3.58
1XBET 2.11 3.80 3.58
BetBoom 1.99 3.65 3.80

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Болонья» уже практически месяц не может выиграть. За этот период коллектив потерпел три поражения от «Кальяри» (1:2), «Наполи» (0:2) и «Вероны» (1:2). Такие результаты не позволили команде закрепиться выше текущей 12 строчки в турнирной таблице.

«Эмполи» расположился строчкой выше и имеет на два очка больше. Команда демонстрировала футбол неплохого качества на определенных отрезках сезона, но в последнее время перестала радовать болельщиков результатами и нарастила неприятную безвыигрышную серию. В минувших матчах клуб проиграл дома «Роме» (2:4), а также вылетел в кубке страны от «Интера»» (2:3).

Информация для ставок

  • «Болонья» проиграла шесть из семи последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает семь игр
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из семи последних матчей и «Болоньи» и «Эмполи» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.78 1.28 2.34 1.64 1.88 1.99
Фонбет 2.40 1.57
Мелбет 2.41 1.66
1XBET 2.41 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:57
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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