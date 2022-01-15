«Болонья» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.01.2022)

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15 января 2022, 21:49

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров небольшим фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 3.8. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.68.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.89. Тотал меньше 2.5 также можно поставить по коэффициенту 1.89. В обмен голами можно поверить по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Болонья» в последнее время не радует болельщиков результатами, но не смотря на большое количество поражений все еще держится в середине турнирной таблицы на 12 месте. В минувших матчах команда уступила на выезде «Кальяри» (1:2) и «Ювентусу» (0:2), но также неожиданно разгромила в гостях «Сассуоло» (3:0).

«Наполи» продолжает борьбу за чемпионство и после 21 поединка команда набрала 43 очка и отстает от «Интера» на шесть баллов. Клуб провел не самую лучшую игру в кубке страны, где в драматическом поединке уступил «Фиорентине» (2:5), а также сыграл вничью с «Ювенутсом» (1:1). Обыграть за последний промежуток времени удалось лишь «Сампдорию» со счетом (1:0).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла четыре из пяти последних матчей

У «Наполи» одна победа в последних четырех поединках

Три минувшие очные встречи завершились победой «Наполи»

Четыре из пяти последних игр «Болоньи» завершились результатом ТБ 2.5, «Наполи» — ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95.