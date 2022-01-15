«Болонья» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.01.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров небольшим фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 3.8. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.68.
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сегодня, 20:30
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.89. Тотал меньше 2.5 также можно поставить по коэффициенту 1.89. В обмен голами можно поверить по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Болонья» в последнее время не радует болельщиков результатами, но не смотря на большое количество поражений все еще держится в середине турнирной таблицы на 12 месте. В минувших матчах команда уступила на выезде «Кальяри» (1:2) и «Ювентусу» (0:2), но также неожиданно разгромила в гостях «Сассуоло» (3:0).
«Наполи» продолжает борьбу за чемпионство и после 21 поединка команда набрала 43 очка и отстает от «Интера» на шесть баллов. Клуб провел не самую лучшую игру в кубке страны, где в драматическом поединке уступил «Фиорентине» (2:5), а также сыграл вничью с «Ювенутсом» (1:1). Обыграть за последний промежуток времени удалось лишь «Сампдорию» со счетом (1:0).
Информация для ставок
«Болонья» проиграла четыре из пяти последних матчей
У «Наполи» одна победа в последних четырех поединках
Три минувшие очные встречи завершились победой «Наполи»
Четыре из пяти последних игр «Болоньи» завершились результатом ТБ 2.5, «Наполи» — ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95.