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«Болонья» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.02.2022)

вчера, 18:50

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данном противостоянии оказалась «Болонья» . Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на ее победу. В случае победы «Специи» игроков порадует коэффициент 4.44. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.83.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.824.66
Фонбет 1.80 3.75 4.50
Мелбет 1.85 3.92 4.54
1XBET 1.85 3.92 4.54
BetBoom 1.81 3.75 4.54

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88

Форма команд

«Болонья» не может выиграть длительный отрезок времени и уже нарастила неприятную безвыигрышную серию. В минувшей встрече клуб сражался в Риме с «Лацио» и разгромно проиграл со счетом (0:3). Туром ранее команда принимала дома «Эмполи» и расписала с гостями нулевую ничью.

«Специа» также набрала всего один пункт в последних двух играх. Соперниками коллектива выступали «Фиорентина» (1:2) и «Салернитана» (2:2). После 25 сыгранных поединков клуб находится на одну строчку ниже своего соперника и имеет всего на два очка меньше, поэтому футболисты настроены в очном поединке сместить «Болонью» с 13 места в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • У «Болоньи» четыре поражения в последних пяти матчах
  • Беспроигрышная выездная серия «Специи» составляет четыре игры
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
  • Три из четырех последних встречи «Болоньи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.98 1.93 1.55 2.62
Фонбет 1.93 1.90
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:48
Победа или ничья команды "Специа" в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:04
В противостоянии с футболистами Лацио в двадцать пятом туре нынешнего сезона подопечные Синиши Михайловича ни очков не заработали, ни мяча в ворота соперника не забили. За последние пять туров игроки Болоньи на свой счет записали четыре проигранных противостояния и заработали всего лишь одно очко.Десять баллов заработали подопечные Тиагу Мотты за последние пять туров. За тремя победами, следовавшими друг за другом, причем в число проигравших соперников вошли и футболисты команды Милан, «Орлята» вничью отыграли с самой отстающей командой. А теперь, в двадцать пятом туре, уступили игрокам «Фиорентины». Три победы из семи на сегодняшний момент говорят о том, что игроки стремятся к улучшению своего положения в турнирной таблице.На сегодня будущие соперники в турнирной таблице идут друг за другом. Разница между ними всего лишь в два очка. У «Борзых» за нынешний сезон на одно победное противостояние больше, чем у «Орлят». Но за последние пять туров именно футболисты команды Специа взяли три победы, а их оппонент ни одной. К тому же на его счету четыре проигранных матча. Так что, надеюсь, что ответный поединок между игроками Болоньи и Специи завершиться в пользу «Орлят». Тем самым они смогут восстановить равновесие в очных встречах нынешнего сезона.
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