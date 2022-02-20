«Болонья» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.02.2022)

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вчера, 18:50

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данном противостоянии оказалась «Болонья» . Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на ее победу. В случае победы «Специи» игроков порадует коэффициент 4.44. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.83.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88

Форма команд

«Болонья» не может выиграть длительный отрезок времени и уже нарастила неприятную безвыигрышную серию. В минувшей встрече клуб сражался в Риме с «Лацио» и разгромно проиграл со счетом (0:3). Туром ранее команда принимала дома «Эмполи» и расписала с гостями нулевую ничью.

«Специа» также набрала всего один пункт в последних двух играх. Соперниками коллектива выступали «Фиорентина» (1:2) и «Салернитана» (2:2). После 25 сыгранных поединков клуб находится на одну строчку ниже своего соперника и имеет всего на два очка меньше, поэтому футболисты настроены в очном поединке сместить «Болонью» с 13 места в турнирной таблице.

Информация для ставок

У «Болоньи» четыре поражения в последних пяти матчах

Беспроигрышная выездная серия «Специи» составляет четыре игры

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних встречи «Болоньи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.83 в букмекерской конторе Фонбет.