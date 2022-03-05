«Болонья» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

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вчера, 16:23

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данном сражении нет. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.97 на победу «Болоньи». В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 2.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.18.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Болонья» сумела набрать четыре очка в последних двух турах чемпионата. Команда дома переиграла «Специю» (2:1), а на выезде расписала ничью с «Салернитаной» (1:1). После 27 туров коллектив находится на 12 месте и лишь на один балл отстает от своего нынешнего соперника.

«Торино» не может себе позволить проиграть в этом противостоянии, а потому готовится прервать безвыигрышную серию и желает порадовать болельщиков тремя очками. В минувших трех турах команда дважды проиграла с одинаковым счетом (1:2) «Кальяри» и «Венеции», а также расписала ничью (1:1) в дерби с «Ювентусом».

Информация для ставок

У «Болоньи» всего одна победа в последних семи встречах

«Торино» не может победить в пять матчах кряду

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр с участием «Торино» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.18 в букмекерской конторе Фонбет.