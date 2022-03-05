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«Болонья» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

вчера, 16:23
Болонья - Торино

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данном сражении нет. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.97 на победу «Болоньи». В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 2.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.18.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.152.74
Фонбет 2.90 3.15 2.60
Мелбет 3.03 3.24 2.65
1XBET 3.03 3.24 2.65
BetBoom 3.01 3.11 2.60

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Болонья» сумела набрать четыре очка в последних двух турах чемпионата. Команда дома переиграла «Специю» (2:1), а на выезде расписала ничью с «Салернитаной» (1:1). После 27 туров коллектив находится на 12 месте и лишь на один балл отстает от своего нынешнего соперника.

«Торино» не может себе позволить проиграть в этом противостоянии, а потому готовится прервать безвыигрышную серию и желает порадовать болельщиков тремя очками. В минувших трех турах команда дважды проиграла с одинаковым счетом (1:2) «Кальяри» и «Венеции», а также расписала ничью (1:1) в дерби с «Ювентусом».

Информация для ставок

  • У «Болоньи» всего одна победа в последних семи встречах
  • «Торино» не может победить в пять матчах кряду
  • Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Торино» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.18 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.80 2.05
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Болонья не смогла удержать победный счет в Салерно (1-1), тем не менее у подопечных Михайловича 4 очка за последние 2 матча и немного хоть, но "россоблу" ожили. Сейчас хозяева идут в чемпионате Италии на 12ом месте, и хоть выше не подняться сильно, но и зона вылета далековато, так что относительно спокойно могут чувствовать себя болоньезцы. У них в последних турах раззабивался Арнаутович, который и для обороны Торино будет основной угрозой у хозяев....Торино идет на строчку выше и на 1 очко опережает гостей на данный момент. По сравнению с прошлыми тяжелыми сезонами у Юрича с его высоким прессингом и понятной философией игры удалось сделать прогресс в развитии новой для него команды. Да, 1-2 уступили они Кальяри в прошлом туре, однако вернулся после 2х месяцев отсутствия Белотти и сходу начал забивать. Естественно, он будет основной угрозой для обороны Болоньи.... 4 последних матча, в том числе и победный для Торино в первом круге 2-1 ставка на ОЗ проходила. Есть все основания полагать, что и в 5ый раз данная ставка сыграет. Обе команды ужасно обороняются, да и во главу угла ставят атакующий футбол, тем более на острие у них классные исполнители. К тому же, на данный момент в серии А они могут чувствовать себя спокойно и раскованно из за положения середняка, так что устроить перестрелку могут легко. В таких условиях у ОЗ очень много шансов на победу...
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