«Дженоа» – «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

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вчера, 19:44

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но небольшое преимущество все же отдали гостям. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.05. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.65, а поверить в победу «Лацио» предлагают по коэффициенту 1.95.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2, а ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.95..

Форма команд

«Дженоа» проиграла в последнем туре в выездном поединке «Вероне» (0:1) и прервала свою беспроигрышную серию, которая длилась с середины января. В рамках нее команде удалось оформить ряд ничьих, а также переиграть (1:0) «Торино». После 31 поединка клуб продолжает располагаться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Лацио» после обидного разгромного поражения в дерби «Роме» (0:3) сумел собраться и обыграть неуступчивый «Сассуоло» со счетом (3:1). Три очка позволили команде продолжить борьбу за путевки в еврокубки, на данном этапе римляне занимает шестое место с 52 очками в активе.

Информация для ставок

«Дженоа» не проигрывает дома пять матчей подряд (четыре ничьих и победа)

У «Лацио» три победы в последних четырех поединках

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Девять последних игр «Дженоа» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля и трудности в организации голевых моментов от гостей, поэтому предлагаем загрузить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.