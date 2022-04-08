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«Дженоа» – «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

вчера, 19:44
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но небольшое преимущество все же отдали гостям. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.05. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.65, а поверить в победу «Лацио» предлагают по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.383.531.95
Фонбет 4.20 3.50 1.90
Мелбет 4.14 3.70 1.98
1XBET 4.14 3.70 1.98
BetBoom 4.30 3.46 1.94

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2, а ТМ 2.5 можно взять за 1.8. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.95..

Форма команд

«Дженоа» проиграла в последнем туре в выездном поединке «Вероне» (0:1) и прервала свою беспроигрышную серию, которая длилась с середины января. В рамках нее команде удалось оформить ряд ничьих, а также переиграть (1:0) «Торино». После 31 поединка клуб продолжает располагаться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Лацио» после обидного разгромного поражения в дерби «Роме» (0:3) сумел собраться и обыграть неуступчивый «Сассуоло» со счетом (3:1). Три очка позволили команде продолжить борьбу за путевки в еврокубки, на данном этапе римляне занимает шестое место с 52 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Дженоа» не проигрывает дома пять матчей подряд (четыре ничьих и победа)
  • У «Лацио» три победы в последних четырех поединках
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Девять последних игр «Дженоа» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля и трудности в организации голевых моментов от гостей, поэтому предлагаем загрузить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.86 2.06 1.47 2.88
Фонбет 1.82 2.00
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:56
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:34
По этикетке, тут вроде бы сама собой напрашивается победа более матерого Лацио, только вот Дженоа не отдалась недавно даже действующему чемпиону Интеру 0:0, Аталанте 0:0 и Роме 0:0. Так что считаю ставку на Х2 в комбо с ТМ 3.5 за неплохой коэффициент идеальным для этого противостояния. Сильно сомневаюсь, что над генуэзским стадионом Луиджи Феррари в этот вечер грянет настоящий голепад!
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