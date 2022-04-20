«Эмполи» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

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вчера, 17:18

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.3, ну а поверить в неожиданную победу «Эмполи» можно по коэффициенту 5.05.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.27. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Эмполи» не справляется с кризисом в команде, который настиг еще в самом начале нового года и продолжает терять очки, не радуя своих болельщиков победами. В последнем туре коллектив побывал в гостях у «Удинезе» и был разгромлен со счетом (1:4), а немного ранее команда принимала дома «Специю» и не смогла поразить ее ворота, ничья (0:0).

«Наполи» продолжает бороться за чемпионство и медали чемпионата. Клуб после 33 поединков занимает третье место и лишь на четыре очка отстает от лидирующего «Милана». В предыдущих матчах был шанс сократить отставание дор минимума, но неаполитанцы не смогли переиграть «Рому» (1:1), а также проиграли дома «Фиорентине» (2:3).

Информация для ставок

Безвыигрышая серия «Эмполи» насчитывает 17 игр (девять ничьих и восемь поражений)

Беспроигрышная выездная серия «Наполи» составляет 10 матчей

Две из трех минувших очных встречи закончились победой «Эмполи»

Пять последних поединков с участием «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз