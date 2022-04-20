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«Эмполи» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

вчера, 17:18
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.3, ну а поверить в неожиданную победу «Эмполи» можно по коэффициенту 5.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.714.191.64
Фонбет 5.40 4.15 1.60
Мелбет 5.25 4.50 1.66
1XBET 5.25 4.50 1.66
BetBoom 5.59 4.20 1.61

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.27. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Эмполи» не справляется с кризисом в команде, который настиг еще в самом начале нового года и продолжает терять очки, не радуя своих болельщиков победами. В последнем туре коллектив побывал в гостях у «Удинезе» и был разгромлен со счетом (1:4), а немного ранее команда принимала дома «Специю» и не смогла поразить ее ворота, ничья (0:0).

«Наполи» продолжает бороться за чемпионство и медали чемпионата. Клуб после 33 поединков занимает третье место и лишь на четыре очка отстает от лидирующего «Милана». В предыдущих матчах был шанс сократить отставание дор минимума, но неаполитанцы не смогли переиграть «Рому» (1:1), а также проиграли дома «Фиорентине» (2:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышая серия «Эмполи» насчитывает 17 игр (девять ничьих и восемь поражений)
  • Беспроигрышная выездная серия «Наполи» составляет 10 матчей
  • Две из трех минувших очных встречи закончились победой «Эмполи»
  • Пять последних поединков с участием «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.74 1.30 2.35 1.66 1.85 2.07
Фонбет 2.30 1.63
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
6spq9kyg5zyc
6spq9kyg5zyc
вчера в 18:17
Футбольный клуб «Наполи» одержит победу.
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