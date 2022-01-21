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«Эмполи» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.7. Поверить в ничейный результат предлагают по 4, а победа «Эмполи» порадует игроков коэффициентом 4.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.971.82
Фонбет 4.05 4.00 1.80
Мелбет 4.54 4.12 1.81
1XBET 4.54 4.12 1.81
BetBoom 4.23 4.13 1.79

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.56.

Форма команд

«Эмполи» после красивой беспроигрышной серии, которая длилась с осени и до середины декабря попала в полосу неудач и не может победить уже несколько игр кряду. При этом команда продолжает демонстрировать зрелищный футбол, который нравится всем болельщикам. В рамках кубка Италии лишь в дополнительно время коллектив уступил «Интеру» (2:3), а в чемпионате расписал ничью с «Венецией» (1:1).

«Рома», кажется, потихоньку стала нащупывать нити своей игры и возвращается на победный путь. В последнем туре чемпионата был всухую обыгран «Кальяри» (1:0),а в 1/8 финала кубка страны римляне не оставили шансов «Лечче» (3:1). После 22 туров занимают седьмое место в таблице с 35 очками в активе.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Эмполи» составляет пять матчей
  • «Рома» выиграла пять из восьми последних игр
  • Четыре минувших очных поединка завершились победой «Ромы»
  • В 13 из 14 последних встречах с участием «Эмполи» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Рома» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.56.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.50 2.09 1.75
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 2.60 1.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:17
Победа команды Ромы в этом матче. Удачи
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