«Эмполи» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.7. Поверить в ничейный результат предлагают по 4, а победа «Эмполи» порадует игроков коэффициентом 4.25.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.56.

Форма команд

«Эмполи» после красивой беспроигрышной серии, которая длилась с осени и до середины декабря попала в полосу неудач и не может победить уже несколько игр кряду. При этом команда продолжает демонстрировать зрелищный футбол, который нравится всем болельщикам. В рамках кубка Италии лишь в дополнительно время коллектив уступил «Интеру» (2:3), а в чемпионате расписал ничью с «Венецией» (1:1).

«Рома», кажется, потихоньку стала нащупывать нити своей игры и возвращается на победный путь. В последнем туре чемпионата был всухую обыгран «Кальяри» (1:0),а в 1/8 финала кубка страны римляне не оставили шансов «Лечче» (3:1). После 22 туров занимают седьмое место в таблице с 35 очками в активе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Эмполи» составляет пять матчей

«Рома» выиграла пять из восьми последних игр

Четыре минувших очных поединка завершились победой «Ромы»

В 13 из 14 последних встречах с участием «Эмполи» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Рома» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.56.