Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Эмполи» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

вчера, 15:01
Эмполи - Верона

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили одинаковые коэффициенты. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 2.72 в БК Фонбет, а поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 2.7. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.33.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.542.83
Фонбет 2.60 3.45 2.65
Мелбет 2.60 3.40 2.96
1XBET 2.60 3.40 2.96
BetBoom 2.53 3.40 2.86

Также в линии букмекеры предлагают 1.71 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Эмполи» после игры с «Ювентусом», в которой было зафиксировано поражение со счетом (2:3) расписал нули с «Дженоа» на выезде, а также проиграл с минимальным счетом (0:1) «Милану». После 29 туров команда идет на 13 месте в таблице и имеет в копилке 32 очка.

«Верона» расположилась тремя строчками выше на 10 месте. Коллектив в последней встрече проиграл на своем поле «Наполи» (1:2), а чуть ранее набрал зачетные баллы в противостоянии с «Фиорентиной» (1:1) и «Венецией» (3:1).

Информация для ставок

  • «Эмполи» проиграл дома четыре из пяти последних матчей
  • «Верона» не может победить на выезде в трех играх кряду (две ничьих и одно поражение)
  • Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре последних встречи с участием «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух середняков высшего дивизиона Италии, которые в этом сезоне показывают неплохой уровень футбола. Верим, что в рамках очной дуэли команды создадут много опасных атак и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку «на обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.32 2.30 1.68 1.78 2.14
Фонбет 2.20 1.70
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:42
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:24
Обе команды в нынешнем сезоне сделали ставку на атаку и не прогадали, если учитывать, что выше нынешних позиций поднятья им нереально. Чувствуют они себя в безопасности, от атаки играют здорово, а вот в тылах явные проблемы. Жду очень яркий поединок, где ОЗ может проскочить еще в первом тайме, если реализация моментов не подведет. По крайней мере в Вероне в первом круге управились за 18 минут ОЗ, а Эмполи победило 4-3. Жду повторения банкета.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 