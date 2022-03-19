«Эмполи» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

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вчера, 15:01

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили одинаковые коэффициенты. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 2.72 в БК Фонбет, а поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 2.7. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.33.

Также в линии букмекеры предлагают 1.71 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Эмполи» после игры с «Ювентусом», в которой было зафиксировано поражение со счетом (2:3) расписал нули с «Дженоа» на выезде, а также проиграл с минимальным счетом (0:1) «Милану». После 29 туров команда идет на 13 месте в таблице и имеет в копилке 32 очка.

«Верона» расположилась тремя строчками выше на 10 месте. Коллектив в последней встрече проиграл на своем поле «Наполи» (1:2), а чуть ранее набрал зачетные баллы в противостоянии с «Фиорентиной» (1:1) и «Венецией» (3:1).

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл дома четыре из пяти последних матчей

«Верона» не может победить на выезде в трех играх кряду (две ничьих и одно поражение)

Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних встречи с участием «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух середняков высшего дивизиона Италии, которые в этом сезоне показывают неплохой уровень футбола. Верим, что в рамках очной дуэли команды создадут много опасных атак и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку «на обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.