«Фиорентина» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

1647020048

сегодня, 20:34

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет однозначным фаворитом поединка являются «фиалки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Если выиграет «Болонья», то залетит коэффициент 5.1, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.73. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.1. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» после трех побед подряд попала в череду неудач и успела за последние 10 дней проиграть дома «Ювентусу» (0:1) в рамках полуфинала кубка Италии, а также «Сассуоло» в рамках чемпионата (1:2). После 27 туров коллектив на восьмом месте в таблице и продолжает борьбу за еврокубки.

«Болонья» последние две игры завершила вничью (0:0) и (1:1) с «Торино» и «Салернитаной» соответственно. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы на 12 месте и но может чувствовать себя спокойно, так как отрыв от зоны вылета составляет аж 11 очков.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Фиорентины» насчитывает три игры

«Болонья» не может победить на выезде в четырех матчах кряду

Три из четырех минувших очных встречи закончились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Пять последних домашних поединков «Фиорентины» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Фиорентина» на своем поле будет владеть преимуществом и с первых минут начнет нагнетать у ворот соперника. «Болонья» также готова дать ответку, рассчитывая ловить хозяев на контратаках. Нас ожидает большое количество голов и пробитие тотала больше 2.5 мячей, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.