«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.04.2022)

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вчера, 23:49

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи в этом поединке нет, но в большей степени преимущество отдается «Фиорентине». Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 1.75. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.05, а поверить в неожиданную победу гостей можно по коэффициенту 4.8.

Букмекеры несильно верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.72 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Обмен голами в этой игре стоит 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» после поражения «Ювентусу» в рамках ответного полуфинального поединка кубка Италии (0:2), отправилась в гости к аутсайдеру «Салернитане» и сенсационно уступила (1:2). Поражение не отразилось на положении команды в таблице, она по-прежнему занимает седьмое место, но позволила вплотную приблизиться ближайшим конкурентам.

«Удинезе» расположился на 12 месте и чувствует себя комфортно на расстоянии 15 очков от зоны вылета. Команда также не смогла одолеть «Салернитану» (0:1), а после отправилась в гости «Болонье» и там расписала голевую ничью (2:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла три последних домашних поединка с одинаковым счетом (1:0)

«Удинезе» выиграл лишь один из восьми последних выездных матчей

Три минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних игр «Удинезе» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок с небольшим преимуществом домашней команды. Скорее всего, игра будет насыщена на опасные, и без голов мы не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.