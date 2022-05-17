«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

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вчера, 21:47

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Фиорентины», но если ожидаете успех «старой синьоры», то залетит коэффициент 3.65. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.85.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Фиорентина» вчера в одном из решающих поединков за право сыграть в еврокубках, не смогла на выезде обыграть «Сампдорию», сгорев ей разгромно со счетом (1:4). Команда продолжает удерживать седьмую строчку и опережать «Аталанту» лишь по дополнительным показателям.

«Ювентус» не смог порадовать болельщиков в последних встречах, проиграв в финале кубка Италии «Интеру» (2:4), а также расписав голевую ничью в национальном чемпионате с римским «Лацио» (2:2). Команда без вариантов финиширует на четвертом месте и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла пять раз в последних шести матчах

У «Ювентуса» пять побед в последних шести выездных встречах

Четыре минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

Пять последних игр «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.66 можно в букмекерской конторе Фонбет.