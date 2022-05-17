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«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

вчера, 21:47
Фиорентина

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Фиорентины», но если ожидаете успех «старой синьоры», то залетит коэффициент 3.65. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.773.75
Фонбет 1.93 3.80 3.70
Мелбет 2.00 3.92 3.82
1XBET 2.00 3.92 3.82
BetBoom 1.95 3.78 3.83

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Фиорентина» вчера в одном из решающих поединков за право сыграть в еврокубках, не смогла на выезде обыграть «Сампдорию», сгорев ей разгромно со счетом (1:4). Команда продолжает удерживать седьмую строчку и опережать «Аталанту» лишь по дополнительным показателям.

«Ювентус» не смог порадовать болельщиков в последних встречах, проиграв в финале кубка Италии «Интеру» (2:4), а также расписав голевую ничью в национальном чемпионате с римским «Лацио» (2:2). Команда без вариантов финиширует на четвертом месте и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Информация для ставок

  • «Фиорентина» проиграла пять раз в последних шести матчах
  • У «Ювентуса» пять побед в последних шести выездных встречах
  • Четыре минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
  • Пять последних игр «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.66 можно в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.31 2.28 1.68 1.78 2.12
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 2.33 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:07
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:53
Юве победит, Влахович забьет.
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