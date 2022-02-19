«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

Ставки букмекеров
Хозяева имеют абсолютное преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Интера» с форой (-1.5) оценивается по коэффициенту 1.8. На сенсационный успех «Сассуоло» в гостевой встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 9, в это же время ничья стоит 6.08.
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сегодня, 20:00
Тотал больше 3 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.54. Коэффициент на ТМ 3 составляет 2.5. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Интер» среди недели принял участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб дома принимал «Ливерпуль» и всухую сгорел со счетом (0:2). Что касается национального турнира, то в последнем туре была проведена встреча с «Наполи» и зафиксирован ничейный результат (1:1).
«Сассуоло» в прошедших матчах сражался с топ-клубами. Сначала команда побывала в Турине, где в рамках 1/4 финала кубка Италии проиграла «Ювентусу» (1:2), а затем на своем поле принимала гостей из Рима и завершила игру с «Ромой» голевой ничьей (2:2).
Информация для ставок
- «Интер» проиграл дома два из трех последних матчей
- Безвыигрышная серия «Сассуоло» насчитывает четыре встречи
- Пять минувших очных поединков закончились результатом ТБ 2.5
- Три последних игры с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
«Интер» на данном этапе сезона не имеет стабильности и теряет очки не зависимости от турниров. «Сассуоло» в свою очередь также не демонстрирует футбол высокого качества. Вполне вероятно, что мы увидим открытый футбол и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.