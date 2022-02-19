«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

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вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Хозяева имеют абсолютное преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Интера» с форой (-1.5) оценивается по коэффициенту 1.8. На сенсационный успех «Сассуоло» в гостевой встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 9, в это же время ничья стоит 6.08.

Тотал больше 3 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.54. Коэффициент на ТМ 3 составляет 2.5. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Интер» среди недели принял участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб дома принимал «Ливерпуль» и всухую сгорел со счетом (0:2). Что касается национального турнира, то в последнем туре была проведена встреча с «Наполи» и зафиксирован ничейный результат (1:1).

«Сассуоло» в прошедших матчах сражался с топ-клубами. Сначала команда побывала в Турине, где в рамках 1/4 финала кубка Италии проиграла «Ювентусу» (1:2), а затем на своем поле принимала гостей из Рима и завершила игру с «Ромой» голевой ничьей (2:2).

Информация для ставок

«Интер» проиграл дома два из трех последних матчей

Безвыигрышная серия «Сассуоло» насчитывает четыре встречи

Пять минувших очных поединков закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последних игры с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Интер» на данном этапе сезона не имеет стабильности и теряет очки не зависимости от турниров. «Сассуоло» в свою очередь также не демонстрирует футбол высокого качества. Вполне вероятно, что мы увидим открытый футбол и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.