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«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

вчера, 23:14

Ставки букмекеров

У букмекеров не возникло сомнений относительно фаворита, поэтому отдали абсолютное предпочтение гостям. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 5.63. На ничью предлагают коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.591.92
Фонбет 5.40 4.10 1.60
Мелбет 6.40 4.36 1.58
1XBET 6.40 4.36 1.58
BetBoom 6.07 4.38 1.55

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7, в свою очередь на ТМ 2.5 дается коэффициент 2.1. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» был хорош в первых числах месяца и казалось бы смог вырваться из череды неудач, но снова последовали поражения и команда так и не смогла покинуть зону вылета. В последних матчах были зафиксированы минимальные поражения с одинаковым счетом (0:1) от «Сассуоло» и «Ромы».

«Фиорентина» была неотразима в последних двух играх. Сначала «фиалки» приняли участием в розыгрыше кубка страны, где в рамках 1/8 финала в фантастическом противостоянии одолели «Наполи» (5:2), а затем уже в национальном чемпионате принимали дома «Дженоа» и не оставили сопернику ни одного шанса, разгром (6:0).

Информация для ставок

  • У «Кальяри» четыре поражения в последних шести поединках
  • «Фиорентина» выиграла на выезде лишь один из восьми последних матчей
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • В 10 из 11 последних играх «Фиорентины» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Команды в очных встречах далеко не всегда радуют болельщиков ярким и атакующим футболом, но в этом сезоне «Фиорентина» демонстрирует открытую игру и скорее всего мы увидим много голов. Взять ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.37 2.01 1.80 1.60 2.35
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:55
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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