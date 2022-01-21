«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:14

Ставки букмекеров

У букмекеров не возникло сомнений относительно фаворита, поэтому отдали абсолютное предпочтение гостям. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу хозяев, то зайдет коэффициент 5.63. На ничью предлагают коэффициенту 4.1.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7, в свою очередь на ТМ 2.5 дается коэффициент 2.1. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» был хорош в первых числах месяца и казалось бы смог вырваться из череды неудач, но снова последовали поражения и команда так и не смогла покинуть зону вылета. В последних матчах были зафиксированы минимальные поражения с одинаковым счетом (0:1) от «Сассуоло» и «Ромы».

«Фиорентина» была неотразима в последних двух играх. Сначала «фиалки» приняли участием в розыгрыше кубка страны, где в рамках 1/8 финала в фантастическом противостоянии одолели «Наполи» (5:2), а затем уже в национальном чемпионате принимали дома «Дженоа» и не оставили сопернику ни одного шанса, разгром (6:0).

Информация для ставок

У «Кальяри» четыре поражения в последних шести поединках

«Фиорентина» выиграла на выезде лишь один из восьми последних матчей

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

В 10 из 11 последних играх «Фиорентины» был зафиксирован результат ТБ 2.5

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