«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.03.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 5.6 на победу «Кальяри», остановить свой выбор на победе «Милана» можно по коэффициенту 1.65, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.495.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Кальяри» не сумел поразить ворота своих соперников в минувших двух турах и проиграл «Лацио» и «Специи» со счетом (0:3) и (0:2) соответственно. Команда все еще находится вне зоны вылета на 17 месте, имеет в активе 25 баллов и лишь на одну победу опережает «Венецию».

«Милан» удерживает первую строчку и продолжает бороться за чемпионство. Команда не демонстрирует на данный момент яркий и атакующий футбол, но побед над «Эмполи» и «Наполи» с одинаковым счетом (1:0) вполне хватило для завоевания таких необходимых шести очков.

Информация для ставок

«Кальяри» добыл лишь одну победу в минувших пяти встречах

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает девять матчей (четыре победы и пять ничьих)

Пять из шести минувших очных поединков завершились победой «Милана»

Три из пяти последних игр с участием «Кальяри» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его врядли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на ИТБ 1.5 «Милана» можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.