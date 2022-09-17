«Кремонезе» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.09.2022)

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вчера, 01:18

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «Лацио» можно за 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы новичка чемпионата зайдет приятный коэффициент 4.1, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.86.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Кремонезе» после стартовых туров, где были зафиксированы лишь поражения, сумел немного нащупать свою игру и уже в последних двух турах порадовать поклонников набранными баллами, причем с довольно серьезными соперниками. Сначала нулевую ничью удалось расписать с «Сассуоло», а затем голами расписались с «Аталантой» (1:1).

«Лацио» в четверг опозорился во втором туре группового этапа Лиги Европы. Команда сразилась в Дании с «Мидтьюлландом» и была разгромно бита с неприличным счетом (1:5). В чемпионате Италии подобного не происходило, в последнем матче «орлы» спокойно разобрались с «Вероной» (2:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Кремонезе» составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьих)

У «Лацио» две победы в последних пяти играх

Минувшая очная встреча состоялась в 2020 году и завершилась поражением «Кремонезе» (0:4)

Пять из шести последних поединков с участием «Лацио» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Они будут доминировать по всем направлениям и, забив несколько мячей, без проблем оформят нужный результат, тем самым извинившись перед тиффози за неудачу среди недели. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.