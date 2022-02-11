«Лацио» – «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.02.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло, они отдали абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4, а поверить в победу «Болоньи» предлагают по коэффициенту 4.86.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.74, а ТМ 2.5 можно взять за 2.06. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Лацио» без шансов ступил «Милану» в рамках 1/4 финала кубка Италии. Римляне были разгромлены на выезде со счетом (0:4). В чемпионате команда провела неплохие встречи в последних двух турах, расписав ничью с «Аталантой» (0:0) и неожиданно разгромив на выезде крепкую «Фиорентину» (3:0).

«Болонья» не может выиграть с конца минувшего года. Клуб после 23 поединков находится на 13 месте, имея в активе 28 очков. В прошедших трех матчах удалось завоевать лишь один балл благодаря нулевой ничьей с «Эмполи», а также были зафиксированы поражения (0:2) и (1:2) от «Наполи» и «Вероны».

Информация для ставок

«Лацио» завершил вничью пять из шести последних домашних поединков (без учета дополнительного времени)

«Болонья» в гостях проиграла три из четырех последних матчей

«Болонья» всухую выиграла две минувшие очные встречи (2:0) и (3:0)

Пять последних игр с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре мяч будет под контролем хозяев, они же и создадут основную массу голевых моментов. Команда не имеет права терять очки дома с середняком чемпионата, а потому предлагаем загрузить на уверенную победу «Лацио» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.