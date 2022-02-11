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«Лацио» – «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.02.2022)

вчера, 13:14

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло, они отдали абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4, а поверить в победу «Болоньи» предлагают по коэффициенту 4.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.754.134.77
Фонбет 1.70 3.90 4.90
Мелбет 1.71 4.18 5.25
1XBET 1.71 4.18 5.25
BetBoom 1.74 4.06 4.60

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.74, а ТМ 2.5 можно взять за 2.06. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Лацио» без шансов ступил «Милану» в рамках 1/4 финала кубка Италии. Римляне были разгромлены на выезде со счетом (0:4). В чемпионате команда провела неплохие встречи в последних двух турах, расписав ничью с «Аталантой» (0:0) и неожиданно разгромив на выезде крепкую «Фиорентину» (3:0).

«Болонья» не может выиграть с конца минувшего года. Клуб после 23 поединков находится на 13 месте, имея в активе 28 очков. В прошедших трех матчах удалось завоевать лишь один балл благодаря нулевой ничьей с «Эмполи», а также были зафиксированы поражения (0:2) и (1:2) от «Наполи» и «Вероны».

Информация для ставок

  • «Лацио» завершил вничью пять из шести последних домашних поединков (без учета дополнительного времени)
  • «Болонья» в гостях проиграла три из четырех последних матчей
  • «Болонья» всухую выиграла две минувшие очные встречи (2:0) и (3:0)
  • Пять последних игр с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре мяч будет под контролем хозяев, они же и создадут основную массу голевых моментов. Команда не имеет права терять очки дома с середняком чемпионата, а потому предлагаем загрузить на уверенную победу «Лацио» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.36 2.14 1.78 1.68 2.30
Фонбет 2.00 1.82
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.13 1.83
Все комментарии
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4e9psb333sah
вчера в 14:00
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
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