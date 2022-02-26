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«Лацио» – «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

вчера, 23:13
Лацио - Наполи

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «орлов» можно по коэффициенту 2.9 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 2.47. Ничья залетит с коэффициентом 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.682.44
Фонбет 2.85 3.45 2.50
Мелбет 2.95 3.54 2.53
1XBET 2.95 3.54 2.53
BetBoom 2.87 3.46 2.49

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.88. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лацио» среди недели принял участие в плей-офф раунде Лиги Европы и в домашнем сражении с «Порту», которое завершилось голевой ничьей (2:2), не удалось завоевать путевку в следующий этап турнира. В чемпионате Италии дела обстоят неплохо, команда находится на шестом месте с 43 очками в активе.

«Наполи» также играл в Лиге Европы и не сумел пройти своего соперника. На пути команды оказалась грозная «Барселона», которая нанесла поражение со счетом (2:4). В Серии А клуб преследуют ничьи, последние два матча с «Кальяри» и «Интером» завершились с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл лишь раз в последних пяти поединках
  • Безвыигрышная серия «Наполи» составляет четыре матча
  • Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5
  • Три последних игры и «Лацио» и «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.98 1.93 1.57 2.56
Фонбет 1.92 1.90
Мелбет 1.98 1.97
1XBET 1.98 1.97
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:37
Игра на три результата
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