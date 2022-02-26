«Лацио» – «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

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вчера, 23:13

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «орлов» можно по коэффициенту 2.9 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 2.47. Ничья залетит с коэффициентом 3.45.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.88. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лацио» среди недели принял участие в плей-офф раунде Лиги Европы и в домашнем сражении с «Порту», которое завершилось голевой ничьей (2:2), не удалось завоевать путевку в следующий этап турнира. В чемпионате Италии дела обстоят неплохо, команда находится на шестом месте с 43 очками в активе.

«Наполи» также играл в Лиге Европы и не сумел пройти своего соперника. На пути команды оказалась грозная «Барселона», которая нанесла поражение со счетом (2:4). В Серии А клуб преследуют ничьи, последние два матча с «Кальяри» и «Интером» завершились с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл лишь раз в последних пяти поединках

Безвыигрышная серия «Наполи» составляет четыре матча

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последних игры и «Лацио» и «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.