«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.04.2022)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдали явное преимущество хозяевам. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Сассуоло» предлагают по коэффициенту 4.6, а ничья котируется по интересному коэффициенту 4.15.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.51. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.55. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» перед паузой на матчи национальных сборных разгромно проиграл в дерби «Роме» (0:3). Это поражение ударило по самолюбию и амбициям «орлов», но не лишило их шансов на путевку в еврокубки, за которую они продолжат бороться до самого конца чемпионата. После 30 игр коллектив занимает седьмое место с 49 очками в активе.

«Сассуоло» демонстрирует футбол хорошего качества и радует своих болельщиков результатами. В последних турах команда разгромила «Специю» и «Венецию» с одинаковым счетом (4:1), а также расписала голевую ничью с «Салернитаной» (2:2).

Информация для ставок

«Лацио» завершил вничью шесть из десяти последних домашних поединков

Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает шесть матчей (четыре победы и ничья)

«Сассуоло» выиграл три из пяти минувших очных встречи

Три последних игры с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. «Сассуоло» на хорошем ходу, но и «Лацио» не желает отдавать очки игра на своем поле. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.