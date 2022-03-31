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«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.04.2022)

вчера, 12:59
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдали явное преимущество хозяевам. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Сассуоло» предлагают по коэффициенту 4.6, а ничья котируется по интересному коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.764.154.67
Фонбет 1.70 4.05 4.50
Мелбет 1.77 4.30 4.60
1XBET 1.77 4.30 4.60
BetBoom 1.75 4.06 4.55

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.51. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.55. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» перед паузой на матчи национальных сборных разгромно проиграл в дерби «Роме» (0:3). Это поражение ударило по самолюбию и амбициям «орлов», но не лишило их шансов на путевку в еврокубки, за которую они продолжат бороться до самого конца чемпионата. После 30 игр коллектив занимает седьмое место с 49 очками в активе.

«Сассуоло» демонстрирует футбол хорошего качества и радует своих болельщиков результатами. В последних турах команда разгромила «Специю» и «Венецию» с одинаковым счетом (4:1), а также расписала голевую ничью с «Салернитаной» (2:2).

Информация для ставок

  • «Лацио» завершил вничью шесть из десяти последних домашних поединков
  • Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает шесть матчей (четыре победы и ничья)
  • «Сассуоло» выиграл три из пяти минувших очных встречи
  • Три последних игры с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. «Сассуоло» на хорошем ходу, но и «Лацио» не желает отдавать очки игра на своем поле. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 2.15 1.81
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 2.60 1.47
Все комментарии
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uxeakp4u7z2a
вчера в 13:05
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
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k9qp2g8t8ga9
вчера в 13:05
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
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