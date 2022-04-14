«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Лацио» предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Торино» зайдет приятный коэффициент 5.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.
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завтра, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Лацио» борется за путевку в еврокубки на будущий сезон и после 32 игр занимает проходное шестое место, имея в активе 55 баллов. Римский клуб в последних турах добыл шесть очков благодаря успехам в поединках с «Дженоа» (4:1) и «Сассуоло» (2:1).
«Торино» расположился пятью строчками ниже, но имеет один матч в запасе. Команда в минувшем туре принимала на своем поле лидирующий «Милан» и не дала гранду поразить свои ворота – ничья (0:0), а поединком ранее на выезде была повержена «Салернитана» с минимальным счетом (1:0).
Информация для ставок
- «Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей
- У «Торино» три ничьих в последних пяти играх
- Две минувшие очные встречи завершились вничью
- Шесть из семи последних поединков «Лацио» закончились результатом ТБ 2.5, «Торино» — ТМ 2.5
Прогноз
Перед нами середняки итальянского чемпионата, каждый из которых преследует свои в чемпионате страны. Мы увидим игру неплохого качества и, скорее всего, голами обделены не будем. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.91 в БК Фонбет.