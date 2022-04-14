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«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

вчера, 16:03
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Лацио» предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Торино» зайдет приятный коэффициент 5.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.155.75
Фонбет 1.62 3.95 5.50
Мелбет 1.70 4.06 5.45
1XBET 1.70 4.06 5.45
BetBoom 1.63 4.05 5.64

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лацио» борется за путевку в еврокубки на будущий сезон и после 32 игр занимает проходное шестое место, имея в активе 55 баллов. Римский клуб в последних турах добыл шесть очков благодаря успехам в поединках с «Дженоа» (4:1) и «Сассуоло» (2:1).

«Торино» расположился пятью строчками ниже, но имеет один матч в запасе. Команда в минувшем туре принимала на своем поле лидирующий «Милан» и не дала гранду поразить свои ворота – ничья (0:0), а поединком ранее на выезде была повержена «Салернитана» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей
  • У «Торино» три ничьих в последних пяти играх
  • Две минувшие очные встречи завершились вничью
  • Шесть из семи последних поединков «Лацио» закончились результатом ТБ 2.5, «Торино» — ТМ 2.5

Прогноз

Перед нами середняки итальянского чемпионата, каждый из которых преследует свои в чемпионате страны. Мы увидим игру неплохого качества и, скорее всего, голами обделены не будем. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.91 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.90 2.01 1.49 2.78
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:18
Победа команды "Лацио" и тотал больше 2,5 в этом матче.
7mtdv54rh9f4
7mtdv54rh9f4
вчера в 16:37
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
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