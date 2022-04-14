«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

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вчера, 16:03

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Лацио» предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Торино» зайдет приятный коэффициент 5.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лацио» борется за путевку в еврокубки на будущий сезон и после 32 игр занимает проходное шестое место, имея в активе 55 баллов. Римский клуб в последних турах добыл шесть очков благодаря успехам в поединках с «Дженоа» (4:1) и «Сассуоло» (2:1).

«Торино» расположился пятью строчками ниже, но имеет один матч в запасе. Команда в минувшем туре принимала на своем поле лидирующий «Милан» и не дала гранду поразить свои ворота – ничья (0:0), а поединком ранее на выезде была повержена «Салернитана» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей

У «Торино» три ничьих в последних пяти играх

Две минувшие очные встречи завершились вничью

Шесть из семи последних поединков «Лацио» закончились результатом ТБ 2.5, «Торино» — ТМ 2.5

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