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«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

вчера, 11:46
Милан

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Милан». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Если выиграет «Аталанта», то залетит коэффициент 4.15, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.17.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.224.38
Фонбет 1.73 4.15 4.20
Мелбет 1.80 4.40 4.30
1XBET 1.80 4.40 4.30
BetBoom 1.77 4.14 4.29

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.48. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Милан» отважно сражается за чемпионский титул и за два тура до конца команда имеет в активе 80 очков и опережает «Интер» на два пункта. Нынешний соперник – это последнее сложное испытание в этом сезоне, пройдя которое уже ничего не помешает завоевать долгожданные золотые медали. В последних турах миланский клуб исключительно побеждал и оформлял три очка в битвах с «Фиорентиной» (1:0) и «Вероной» (3:1).

«Аталанта» находится на восьмом месте и еще не потеряла надежды пробиться в групповой раунд ЛЕ или ЛК. Коллектив лишь по дополнительным показателям уступает «Роме» и «Фиорентины» и имеет неплохие шансы на успех. В минувших противостояниях удалось завоевать четыре очка с «Салернитаной» (1:1) и «Венецией» (1:3).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)
  • Две минувшие очные встречи закончились победно для «Милана» (3:2) И (2:0)
  • Пять последних игр «Аталанты» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.25 2.55 1.56 1.99 1.90
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:36
Наверное забьют много!
Gahi
Gahi
вчера в 17:08
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:35
Не факт, что Милан победит. Аталанта на выезде играет даже лучше, чем дома. Но, желаю удачи Милану, пусть станут чемпионами в этом году.
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