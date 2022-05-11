«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Милан». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Если выиграет «Аталанта», то залетит коэффициент 4.15, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.17.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.48. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Милан» отважно сражается за чемпионский титул и за два тура до конца команда имеет в активе 80 очков и опережает «Интер» на два пункта. Нынешний соперник – это последнее сложное испытание в этом сезоне, пройдя которое уже ничего не помешает завоевать долгожданные золотые медали. В последних турах миланский клуб исключительно побеждал и оформлял три очка в битвах с «Фиорентиной» (1:0) и «Вероной» (3:1).

«Аталанта» находится на восьмом месте и еще не потеряла надежды пробиться в групповой раунд ЛЕ или ЛК. Коллектив лишь по дополнительным показателям уступает «Роме» и «Фиорентины» и имеет неплохие шансы на успех. В минувших противостояниях удалось завоевать четыре очка с «Салернитаной» (1:1) и «Венецией» (1:3).

Информация для ставок

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Две минувшие очные встречи закончились победно для «Милана» (3:2) И (2:0)

Пять последних игр «Аталанты» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.