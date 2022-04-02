«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.04.2022)

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вчера, 12:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 8.3.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Милан» в трех последних матчах сломил сопротивление «Наполи», «Эмполи» и «Кальяри», обыграв их по очереди с одинаковым счетом (1:0). Этих очков хватило для удержания первой строчке в турнирной таблице, а отрыв от ближайших преследователей теперь составляет три очка.

«Болонья» занимает 13 место после 13 сыгранных встреч. У команды в активе 33 очка. В последних играх перед паузой на сборные коллектив не радовал болельщиков хорошими результатами, на табло было зафиксировано два поражения от «Аталанты» и «Фиорентины» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Милан» не проигрывает 10 матчей подряд (шесть побед и четыре ничьих)

Безвыигрышная гостевая серия «Болоньи» составляет четыре игр

Пять из шести минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Пять последних игр «Милана» и четыре «Болоньи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.