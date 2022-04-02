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«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.04.2022)

вчера, 12:51
Болонья

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 8.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.019.40
Фонбет 1.35 4.80 9.00
Мелбет 1.42 5.10 8.50
1XBET 1.42 5.10 8.50
BetBoom 1.36 4.99 9.60

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Милан» в трех последних матчах сломил сопротивление «Наполи», «Эмполи» и «Кальяри», обыграв их по очереди с одинаковым счетом (1:0). Этих очков хватило для удержания первой строчке в турнирной таблице, а отрыв от ближайших преследователей теперь составляет три очка.

«Болонья» занимает 13 место после 13 сыгранных встреч. У команды в активе 33 очка. В последних играх перед паузой на сборные коллектив не радовал болельщиков хорошими результатами, на табло было зафиксировано два поражения от «Аталанты» и «Фиорентины» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Милан» не проигрывает 10 матчей подряд (шесть побед и четыре ничьих)
  • Безвыигрышная гостевая серия «Болоньи» составляет четыре игр
  • Пять из шести минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»
  • Пять последних игр «Милана» и четыре «Болоньи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.36 2.19 1.75 1.70 2.27
Фонбет 2.12 1.72
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:18
Победа команды "Милана" в этом матче.
8danxc2aqcuf
8danxc2aqcuf
вчера в 16:49
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
ya9unx9ypzuz
ya9unx9ypzuz
вчера в 13:01
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
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