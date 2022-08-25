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«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.08.2022)

сегодня, 14:01
Милан

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5.95, а неожиданная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 9.9.

Италия. Серия А 2022/2023
Милан
Болонья
НичьяВыигрыш
- : -
27 августа 2022, 21:45
суббота
НичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.718.79
Лига Ставок 1.36 5.40 8.20
Мелбет 1.34 5.90 9.90
1XBET 1.34 5.90 9.90

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.55. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.38. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Милан» в статусе чемпионат страны начинает новый сезон и в первых двух турах завоевал четыре зачетных балла, благодаря гостевой победе над «Удинезе» (4:2), а также домашней ничьей с неуступчивой «Аталантой» (1:1).

«Болонья» стартовала раньше своего нынешнего соперника и успела провести игру на кубок Италии, где с минимальным счетом (1:0) была повержена «Козенца». Что касается Серии А, то коллектив не сумел порадовать своих болельщиков в противостояниях с «лацио» (1:2) и «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)
  • У «Болоньи» лишь одна победа в последних пяти матчах
  • Минувший очный поединок закончился вничью (0:0)
  • Три из четырех последних игр «Болоньи» и три вряд «Милана» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев поля. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить и завоевать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.00 1.28 2.42 1.63 1.88 2.03
Лига Ставок 2.31 1.59 1.82 1.96
Мелбет 2.38 1.53
1XBET 2.38 1.53
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dp4n5nsy8wkr
dp4n5nsy8wkr
сегодня в 14:02
Фаворит матча «Милан»
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