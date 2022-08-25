«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.08.2022)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5.95, а неожиданная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 9.9.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.55. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.38. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Милан» в статусе чемпионат страны начинает новый сезон и в первых двух турах завоевал четыре зачетных балла, благодаря гостевой победе над «Удинезе» (4:2), а также домашней ничьей с неуступчивой «Аталантой» (1:1).

«Болонья» стартовала раньше своего нынешнего соперника и успела провести игру на кубок Италии, где с минимальным счетом (1:0) была повержена «Козенца». Что касается Серии А, то коллектив не сумел порадовать своих болельщиков в противостояниях с «лацио» (1:2) и «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)

У «Болоньи» лишь одна победа в последних пяти матчах

Минувший очный поединок закончился вничью (0:0)

Три из четырех последних игр «Болоньи» и три вряд «Милана» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев поля. «Милан» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить и завоевать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.