«Милан» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Милан», на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.7. Поставить неожиданную на победу «фиалок» можно по коэффициенту 4.75, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.89. Тотал меньше 2.5 стоит 1.91. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Милан» два дня назад к удивлению своих фанатов и футбольной общественности не сумел на выезде поразить ворота новичка элиты и одного из аутсайдеров «Кремонезе», игра завершилась нулевой ничьей. Кардинально на позициях команды в турнирной таблице неудача не отразилась, лишь возросло отставание от лидирующего «Наполи» до восьми очков.

«Фиорентина» продолжает побеждать и подниматься выше по таблице. Команда в последних турах не оставила шансов «Сампдории» и «Салернитане», оформив результаты (2:0) и (2:1). Стабильный набор зачетных балов позволил клубу оказаться на 10 месте с сократить до шести очков отставание от еврокубковой зоны.

Информация для ставок

«Милан» потерпел лишь одно поражение в последних семи матчах

Победная серия «Фиорентины» насчитывает пять игр

«Фиорентина» забивает минимум по два гола в семи из восьми последних встречах

Шесть из семи последних поединков «Милана» завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Поединок двух неуступчивых коллективов, которые не намерены делиться очками. Чемпион страны, конечно, будет владеть инициативой, но победа не дастся «россонери» легко. Предлагаем поставить на обмен голами по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.