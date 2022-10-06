«Милан» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.10.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.05 на победу «Ювентуса», но если вы ожидаете успех «Милана», то залетит коэффициент 3.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.35.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Милан» вчера побывал в Лондоне, где в рамках третьего тура Лиги чемпионов сражался с «Челси». Продемонстрировать свои лучшие качества и увезти зачетные баллы у команды не получилось, разгромное поражение (0:3) и лишь третье место в группе после трех сыгранных туров. В Серии А клуб в минувшем туре оказался сильнее «Эмполи» (3:1).

«Ювентус» также участвовал вчера в самом престижном клубном турнире и на своем поле спокойно переиграл «Маккаби» из Хайфы со счетом (3:1). Чуть ранее коллектив сразился в национальном чемпионате с «Болоньей» и крупно обыграл ее (3:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл трижды в пяти последних встречах

У «Ювентуса» три поражения в шести последних матчах

Две минувшие очные встречи закончились ничейным результатом

Пять из шести последних игр и «Милана» и «Ювентуса» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Оба коллектива настраиваются лишь на победу, поэтому здесь мы увидим обоюдные опасные атаки и взятие обоих ворот, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.