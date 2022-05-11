 «Наполи» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

1652272059

вчера, 15:27

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 4.74. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.1. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Наполи» уже не борется за золото и серебро, но все еще е обеспечил себе бронзовые медали и для этого нужна еще одна победа. В последних турах команда набрала шесть очков и гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, на пути стояли «Сассуоло» (6:1) и «Торино» (1:0).

«Дженоа» не оставляет надежды избежать вылета. Команда за два тура до конца лишь на два очка отстает от 17 места и вполне может мечтать о чуде. Поспособствовать этому может и совсем недавняя сенсационная победа над «Ювентусом» (2:1), которая придаст игрокам хорошего настроения и уверенности в своих силах.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл два из пяти последних матчей

«Дженоа» победил трижды в семи последних встречах

Четыре минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Семь из восми последних игр «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и, забив несколько мячей, без проблем оформят нужный результат. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Наполи» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.