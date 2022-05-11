 «Наполи» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Наполи». Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 4.74. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.1.
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15 мая 2022, 16:00
воскресенье
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.1. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Наполи» уже не борется за золото и серебро, но все еще е обеспечил себе бронзовые медали и для этого нужна еще одна победа. В последних турах команда набрала шесть очков и гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, на пути стояли «Сассуоло» (6:1) и «Торино» (1:0).
«Дженоа» не оставляет надежды избежать вылета. Команда за два тура до конца лишь на два очка отстает от 17 места и вполне может мечтать о чуде. Поспособствовать этому может и совсем недавняя сенсационная победа над «Ювентусом» (2:1), которая придаст игрокам хорошего настроения и уверенности в своих силах.
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл два из пяти последних матчей
- «Дженоа» победил трижды в семи последних встречах
- Четыре минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5
- Семь из восми последних игр «Наполи» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и, забив несколько мячей, без проблем оформят нужный результат. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Наполи» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.