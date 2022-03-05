«Наполи» – «Милан». Прогноз на матч итальянкой Серии А (06.03.2022)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.61 на победу «Милана», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.35, а победа «Наполи» оценивается по коэффициенту 2.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.98. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Наполи» принял участие в плей-офф раунде Лиги Европы и не сумел пройти по сумме двух матчей испанскую «Барселону» (1:1) и (2:4). В последнем туре Серии А команда побывала в Риме и победила «Лацио» со счетом (2:1). После 27 встреч неаполитанский клуб расположился на втором месте и лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника.

«Милан» имеет 57 очков после 27 игр и в последних трех матчах в рамках национальных турниров команда расписывала исключительно ничьи. В кубке Италии были зафиксированы нули в дерби с «Интером», а в чемпионате сражения с «Удинезе» и «Салернитаной» завершились (1:1) и (2:2).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл лишь один из пяти последних матчей

«Милан» завершил вничью три последних игры

Пять из семи минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Пять последних матчей с участием «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели и не желают терять очки в принципиальнейшем сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.9.