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«Наполи» – «Милан». Прогноз на матч итальянкой Серии А (06.03.2022)

вчера, 13:35
Наполи - Милан

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.61 на победу «Милана», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.35, а победа «Наполи» оценивается по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.343.84
Фонбет 3.70 3.80 1.82
Мелбет 2.14 3.42 3.88
1XBET 2.14 3.42 3.88
BetBoom 2.08 3.36 3.85

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.98. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Наполи» принял участие в плей-офф раунде Лиги Европы и не сумел пройти по сумме двух матчей испанскую «Барселону» (1:1) и (2:4). В последнем туре Серии А команда побывала в Риме и победила «Лацио» со счетом (2:1). После 27 встреч неаполитанский клуб расположился на втором месте и лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника.

«Милан» имеет 57 очков после 27 игр и в последних трех матчах в рамках национальных турниров команда расписывала исключительно ничьи. В кубке Италии были зафиксированы нули в дерби с «Интером», а в чемпионате сражения с «Удинезе» и «Салернитаной» завершились (1:1) и (2:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл лишь один из пяти последних матчей
  • «Милан» завершил вничью три последних игры
  • Пять из семи минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Пять последних матчей с участием «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели и не желают терять очки в принципиальнейшем сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.87 2.05 1.50 2.77
Фонбет 2.02 1.70
Мелбет 1.86 2.10
1XBET 1.86 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:15
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Неаполитанцы, благодаря дублю Инсинье смогли вырвать 3 очка в Риме у Лацио, победив подопечных Сарри 2-1. Победа важна еще и с той точки зрения, что позволила хозяевам предстоящего поединка сравняться в таблице с нынешним соперником и теперь они снова вместе на троне серии А. Естественно, поединок играет большую роль в борьбе за чемпионство, но еще играть 10 матчей в чемпионате. Тем не менее, дома при поддержке трибун Наполи постарается показать зубы.... У Милана случилась осечка с Удинезе в прошлом туре (1-1), а на кубок с Интером подопечные Пиоли смотрелись лучше, но в первом и 2х поединков дерби вышло 0-0. Естественно, такой плотный график не слишком приятен, но хотя бы нет еврокубков, так что команда не должна утомиться, хотя понятно, что в Неаполе "россонери" будут рассчитывать на контратаки. Игра Милана по большому счету должна быть направлена на сдерживание атакующего трио Инсинье, Осимхен и Политано.... Думаю, что и в Неаполе команды сильно результативны не будут. Все таки они борются за титул, сейчас у них двоевластие и ход поединка, естественно, раскованным и открытым никак не смотрится. К тому же команды в последние недели были под большими нагрузками и уж на скорость ведения игры то точно должно повлиять в отрицательную сторону. Думаю, что 4 гола в такой "чемпионской" игре увидеть будет сложно...
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