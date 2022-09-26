«Наполи» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

1664180594

вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи является «Наполи», поэтому поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.15, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Наполи» набрал фантастический ход и оформляет победу за победой. Команда перед поединками национальных сборных сумела разгромить на выезде «Рейнджерс» в рамках второго тура лиги чемпионов, а затем в родном чемпионате в гостях обыграть действующего чемпиона «Милан» (2:1). После семи туров клуб возглавляет, но лишь по дополнительным показателям опережает преследователей.

«Торино» после неплохо старта сезона попал в небольшой игровой кризис, и теперь приложит максимум усилий, чтобы выбраться из него и набрать заветные баллы в копилку. В минувших двух сражениях коллектив не сумел поразить ворота соперников и проиграл «Интеру» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

Победная серия «Наполи» насчитывает пять матчей

У «Торино» три поражения в последних четырех играх

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три последних игры «Торино» и две из трех «Наполи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

С Первых минут нас ждет поединок с преимуществом «Наполи». Более качественная команда возьмет игру под свой контроль и вероятнее всего порадует своих болельщиков победой. Предлагаем рискнуть сделать ставку на победу «Наполи» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.