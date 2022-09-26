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«Наполи» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

вчера, 11:23
Торино

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи является «Наполи», поэтому поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.15, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 5.4.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Торино
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
- : -
01 октября 2022, 16:00
суббота
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.624.315.72
Лига Ставок 1.63 4.10 5.40
Мелбет 1.65 4.28 5.60
1XBET 1.65 4.28 5.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Наполи» набрал фантастический ход и оформляет победу за победой. Команда перед поединками национальных сборных сумела разгромить на выезде «Рейнджерс» в рамках второго тура лиги чемпионов, а затем в родном чемпионате в гостях обыграть действующего чемпиона «Милан» (2:1). После семи туров клуб возглавляет, но лишь по дополнительным показателям опережает преследователей.

«Торино» после неплохо старта сезона попал в небольшой игровой кризис, и теперь приложит максимум усилий, чтобы выбраться из него и набрать заветные баллы в копилку. В минувших двух сражениях коллектив не сумел поразить ворота соперников и проиграл «Интеру» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

  • Победная серия «Наполи» насчитывает пять матчей
  • У «Торино» три поражения в последних четырех играх
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Три последних игры «Торино» и две из трех «Наполи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

С Первых минут нас ждет поединок с преимуществом «Наполи». Более качественная команда возьмет игру под свой контроль и вероятнее всего порадует своих болельщиков победой. Предлагаем рискнуть сделать ставку на победу «Наполи» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.08 1.83 1.62 2.43
Лига Ставок 2.02 1.77 1.60 2.31
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Наполи не проиграет этот матч
Гость
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