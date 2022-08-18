«Рома» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.08.2022)

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сегодня, 11:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 6.2, а сенсационная победа «Кремонезе» порадует игроков интересным коэффициентом 12.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.28. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Рома» в последних контрольных поединках разгромила донецкий «Шахтер» (5:0) и обыграла «Тоттенхэм» (1:0), что стало демонстрацией отличной готовности коллектива к новому сезону. В стартовом туре итальянского чемпионата «волки» побывали в гостях у «Саернитаны» и нанесли ей поражение с минимальным счетом (1:0).

«Кремонезе» неудачно съездил во Флоренцию в первом туре. Команда сразилась с «Фиорентиной» и даже забила два гола, но зацепиться за зачетные баллы не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (2:3). Чуть раньше клуб принял участие в 1/32 финала кубка страны и, обыграв «Тернану» (3:2,) вышел в следующий этап турнира.

Информация для ставок

«Рома» выиграла три матча кряду

У «Кремонезе» пять побед в последних семи встречах

Четыре из пяти последних поединков с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5

Три последних матча «Кремонезе» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.