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«Рома» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.08.2022)

сегодня, 11:48
Рома

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 6.2, а сенсационная победа «Кремонезе» порадует игроков интересным коэффициентом 12.

Италия. Серия А 2022/2023
Рома
Кремонезе
Выигрыш
- : -
22 августа 2022, 19:30
понедельник
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.246.4514.68
Лига Ставок 1.26 6.20 12.00
Мелбет 1.28 6.45 12.50
1XBET 1.28 6.45 12.50

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.28. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Рома» в последних контрольных поединках разгромила донецкий «Шахтер» (5:0) и обыграла «Тоттенхэм» (1:0), что стало демонстрацией отличной готовности коллектива к новому сезону. В стартовом туре итальянского чемпионата «волки» побывали в гостях у «Саернитаны» и нанесли ей поражение с минимальным счетом (1:0).

«Кремонезе» неудачно съездил во Флоренцию в первом туре. Команда сразилась с «Фиорентиной» и даже забила два гола, но зацепиться за зачетные баллы не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (2:3). Чуть раньше клуб принял участие в 1/32 финала кубка страны и, обыграв «Тернану» (3:2,) вышел в следующий этап турнира.

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла три матча кряду
  • У «Кремонезе» пять побед в последних семи встречах
  • Четыре из пяти последних поединков с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5
  • Три последних матча «Кремонезе» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.86 1.28 2.40 1.62 1.86 2.03
Лига Ставок 2.24 1.63 1.76 2.03
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:04
Рома выиграет этот матч
Гость
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