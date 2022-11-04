«Рома» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворит в матче отсутствует. Загрузить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7. Если считаете, что три очка возьмут «волки», то порадует коэффициент 1.98. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.6.
|
- : -
завтра, 20:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.94. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Рома» вчера спокойно разобралась с болгарским «Лудогорцем» (3:1) в рамках группового этапа Лиги Европы и оформила путевку в стадию 1/16 финала. Чуть ранее команда уже в родном чемпионате с таким же счетом (3:1) обыграла «Верону», тем самым с 25 очками в активе закрепившись на четвертом месте в общем зачете.
«Лацио» всего на один балл отстает от принципиального соперника и находится одной строчкой ниже. «Орлы» в четверг также играли в ЛЕ и неожиданно для футбольной общественности проиграли «Фейеноорду» (0:1), отправившись по итогу групповой в плей-офф раунд Лиги конференций.
Информация для ставок
- «Рома» одержала победу в четырех из пяти последних играх
- У «Лацио» лишь две победы в последних шести встречах
- Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5
- Три последних матча с участием «Ромы» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать равный бой. Команды будут демонстрировать футбол приличного качества, создадут много голевых моментов и вполне могут распечатать ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.