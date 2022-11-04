«Рома» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворит в матче отсутствует. Загрузить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7. Если считаете, что три очка возьмут «волки», то порадует коэффициент 1.98. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.94. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рома» вчера спокойно разобралась с болгарским «Лудогорцем» (3:1) в рамках группового этапа Лиги Европы и оформила путевку в стадию 1/16 финала. Чуть ранее команда уже в родном чемпионате с таким же счетом (3:1) обыграла «Верону», тем самым с 25 очками в активе закрепившись на четвертом месте в общем зачете.

«Лацио» всего на один балл отстает от принципиального соперника и находится одной строчкой ниже. «Орлы» в четверг также играли в ЛЕ и неожиданно для футбольной общественности проиграли «Фейеноорду» (0:1), отправившись по итогу групповой в плей-офф раунд Лиги конференций.

Информация для ставок

«Рома» одержала победу в четырех из пяти последних играх

У «Лацио» лишь две победы в последних шести встречах

Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5

Три последних матча с участием «Ромы» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать равный бой. Команды будут демонстрировать футбол приличного качества, создадут много голевых моментов и вполне могут распечатать ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.