«Салернитана» — «Фиорентина» . Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.15, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.77. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Салернитана» в последнем туре неожиданно обыграла на выезде «Сампдорию» (2:1), а чуть ранее проиграла «Роме» (1:2). Добытые три очка позволили сократить отставание от спасительного 17 места до шести очков, но в целом перспектива сохранения прописки на будущий сезон выглядит очень туманно.

«Фиорентина» вчера провела ответный полуфинальный поединок кубка Италии, где в Турине не смогла распечатать ворота «Ювентуса», уступила (0:2) и завершила свою борьбу за данный трофей. В чемпионате «фиалки» выглядят уверенно, не проигрывали уже полтора месяца и такая серия позволяет им продолжать бороться за путевку в еврокубки, находясь на седьмом месте в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Салернитаны» насчитывает 11 встреч

«Фиорентина» не проигрывает шесть из семи последних поединков

Минувший матч между коллективами завершился разгромным поражением «Салернитаны» (0:4)

Семь из восьми последних игр «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77.