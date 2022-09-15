«Салернитана» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.09.2022)

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вчера, 18:18

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены без явного перевеса в сторону хозяев поля. Взять победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 2.15, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Салернитана» два последних поединка завершила с одинаковым счетом (2:2), расписав голевые ничьи с грозным «Ювентусом» и скромным «Эмполи». На данном этапе сезона команда занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков, что является очень неплохим показателем и подтверждением серьезных амбиций в новом сезоне.

«Лечче» еще не побеждал в стартовых турах, набрав лишь три зачетных балла в копилку. Коллектив расписал ничью в последнем туре с «Монцой» (1:1), а чуть ранее на выезде оказался слабее «Торино» (0:1). В таблице клуб на удивление не находится в зоне вылета, но очень недалек от нее.

Информация для ставок

«Салернитана» четыре раза сыграла вничью в последних пяти матчах

Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает восемь поединков

Минувшая очная встреча завершилась поражением «Салернитаны» (0:2)

Пять последних игр с участием «Лечче» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды еще не набрали свою лучшую форму, но, несмотря на это желают порадовать своих поклонников победой. Скорее всего, хозяева будут владеть преимуществом, но не факт, что его хватит для победы, поэтому предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.8.