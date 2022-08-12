«Салернитана» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.08.2022)

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сегодня, 14:12

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом данного поединка букмекеры видят «Рому». Поставить на победу клуба из Рима можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.45, ну а поверить в неожиданную победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 6.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.77. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Салернитана» не смогла на своем поле одолеть «Парму» в рамках 1/32 финала и уступила путевку в следующий раунд, проиграв (0:2). Сразу избавившись от дополнительной нагрузки, футболисты теперь сосредоточатся исключительно на Серии А и постараются с первых туров не загонять себя в зону вылета дабы не пришлось потом творить чудеса спасения, как это было в минувшем розыгрыше.

«Рома» готова к сезону. Об этом свидетельствуют результаты и уровень игры в последних контрольных поединках. «Волки» сохранили ворота в неприкосновенности и оказались сильнее таких непростых соперников, как лондонский «Тоттенхэм» (1:0) и донецкий «Шахтер» (5:0).

Информация для ставок

«Салернитана» завершила вничью три из пяти последних встреч

«Рома» выиграла шесть из девяти последних матчей

Два минувших очных поединка закончились поражением «Салернитаны» (1:2) и (0:4)

Три из четырех последних игр и «Ромы» и «Салернитаны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы, но именно гости будут иметь преимущество и, скорее всего, добудут нужный результат. Рекомендуем сделать на победу «Ромы» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.