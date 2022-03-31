«Салернитана» — «Торино» . Прогноз на матч итальянской Серии А (02.04.2022)

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вчера, 13:16

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.18.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.77. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Салернитана» замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в копилке 16 очков. Две игры в запасе не дают коллективу дополнительных шансов на спасение, отыграть отставание в девять очков за оставшиеся десять туров будет очень сложно. В минувших поединках клуб расписал ничью с «Сассуоло» (2:2), а также уступил «Ювентусу» (0:2).

«Торино» находится в центре таблицы на 11 месте и также давно не побеждал. В последних встречах перед перерывом на сборные команда сразилась с аутсайдером «Дженоа» и проиграла с минимальным счетом (061), а также дала бой «Интеру», но на табло была зафиксирована лишь ничья (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает девять матчей (пять ничьих и четыре поражения)

«Торино» не может победить на выезде в четырех встречах кряду

Минувший очный поединок завершился победой «Торино» (4:0)

В последних 11 играх с участием «Салернитаны» было забито минимум два гола

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.