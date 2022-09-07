«Сампдория» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

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сегодня, 14:52

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данной игре, несомненно, являются гости. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.5 на победу «Милана». Победа «Сампдории» порадует приятным коэффициентом 6.3, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.73. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Самподория» крайне неудачно начала новый сезон в Серии А, команда за стартовые пять туров завоевала лишь два зачетных балла благодаря ничьим с «Лацио» (1:1) и «Ювентусом» (1:1), а также была трижды бита, в частности в последнем туре «Вероной» на выезде со счетом (1:2).

«Милан» провел вчера поединок первого тура Лиги чемпионов, где на выезде в непростых условиях сумел расписать ничью с «Зальцбургом» (1:1). Чуть ранее команда сразилась в дерби с непримиримым соперником «Интером» и оказалась сильнее в голевой перестрелке (3:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сампдории» составляет пять поединков (две ничьих и три поражения)

«Милан» не проигрывает девять матчей кряду

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

«Милан» три последних выездных игры закончил вничью

Прогноз

Игра будет проходить под полным контролем гостевого коллектива, который борется за золотые медали чемпионата. Нет сомнений, что более квалифицированная команда без проблем оформит очередные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Милана» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.