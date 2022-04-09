«Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

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вчера, 12:05

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Аталанта». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Если выиграет «Сассуоло», то залетит коэффициент 3.4, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.53. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.55. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» расположился в самом центре турнирной таблицы на 10 месте, имея в копилке 43 очка после 31 сыгранного матча. В минувшем туре команда побывала в Риме в гостях у «Лацио» и не смогла добыть зачетные баллы – поражение (1:2). Чуть ранее на своем поле коллектив принял «Специю» и разгромил» ее со счетом (4:1).

«Аталанта» несколько дней назад приняла участие в четвертьфинале Лиги Европы, сразившись с «Лейпцигом». Определить сильнейшего в этой игре не удалось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В последнем туре чемпионата Италии клуб из Бергамо принял на своем поле «Наполи» и уступил (1:3).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл дома три из четырех последних поединков

У «Аталанты» лишь три победы в последних семи играх

Семь минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Пять последних матчей «Сассуоло» закончились результатом ТБ 2.5, четыре из пяти «Аталанты» — ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.