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«Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

вчера, 12:05
Аталанта

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Аталанта». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Если выиграет «Сассуоло», то залетит коэффициент 3.4, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.443.812.13
Фонбет 3.30 3.75 2.10
Мелбет 3.40 3.94 2.13
1XBET 3.40 3.94 2.13
BetBoom 3.41 3.75 2.09

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.53. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.55. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» расположился в самом центре турнирной таблицы на 10 месте, имея в копилке 43 очка после 31 сыгранного матча. В минувшем туре команда побывала в Риме в гостях у «Лацио» и не смогла добыть зачетные баллы – поражение (1:2). Чуть ранее на своем поле коллектив принял «Специю» и разгромил» ее со счетом (4:1).

«Аталанта» несколько дней назад приняла участие в четвертьфинале Лиги Европы, сразившись с «Лейпцигом». Определить сильнейшего в этой игре не удалось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В последнем туре чемпионата Италии клуб из Бергамо принял на своем поле «Наполи» и уступил (1:3).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» выиграл дома три из четырех последних поединков
  • У «Аталанты» лишь три победы в последних семи играх
  • Семь минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Пять последних матчей «Сассуоло» закончились результатом ТБ 2.5, четыре из пяти «Аталанты» — ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 2.14 1.78
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
Все комментарии
jfuu76qaqshv
jfuu76qaqshv
вчера в 19:23
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
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9nrmq429xfz8
вчера в 19:23
Футбольный клуб «Аталанта» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 17:35
Победа команды "Аталанты" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
По моему мнению, охотящийся за головами топ-имен Сассуоло не упустит возможность разжиться еще одним "скальпом" в своей коллекции, на этот раз черно-синим, содранным с увлекшейся еврокубками Аталанты. Которая навряд ли нормально настроится на своего коварного оппонента в преддверии важной ответной встречи с немецким Лейпцигом в ЛЕ. Считаю, что можно тут рискнуть и связаться со ставкой на П1 за большой коэффициент.)
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