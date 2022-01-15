«Сассуоло» – «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

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сегодня, 00:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 3.15 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 2.25, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.61.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.56, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Сассуоло» в последнем туре чемпионате безжалостно разгромил на выезде «Эмполи» со счетом (5:1). Команда показала организованный футбол и порадовала болельщиков после неудачных поединков с «Дженоа» (1:1) и «Болоньей» (0:3).

«Верона» в прошедшем туре сенсационно уступила на своем поле откровенному аутсайдеру «Салернитане» (1:2). Немного ранее коллектив сумел набрать четыре очка в поединках со «Специей» (2:1) и «Фиорентиной» (1:1) и закрепился на 13 месте в турнирной таблице с неплохим отрывом от ближайших преследователей.

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл лишь один из шести последних домашних матчей

«Верона» проиграла четыре раза в последних шести играх

Две минувшие очные встречи закончились победой «Сассуоло» (3:2)

Последние 14 из 15 поединков «Сассуоло» завершились результатом ТБ 2.5

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