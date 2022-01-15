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«Сассуоло» – «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

сегодня, 00:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 3.15 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 2.25, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.61.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.433.33
Фонбет 2.22 3.50 3.20
Мелбет 2.27 3.76 3.22
1XBET 2.28 3.72 3.22
BetBoom 2.23 3.52 3.27

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.56, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Сассуоло» в последнем туре чемпионате безжалостно разгромил на выезде «Эмполи» со счетом (5:1). Команда показала организованный футбол и порадовала болельщиков после неудачных поединков с «Дженоа» (1:1) и «Болоньей» (0:3).

«Верона» в прошедшем туре сенсационно уступила на своем поле откровенному аутсайдеру «Салернитане» (1:2). Немного ранее коллектив сумел набрать четыре очка в поединках со «Специей» (2:1) и «Фиорентиной» (1:1) и закрепился на 13 месте в турнирной таблице с неплохим отрывом от ближайших преследователей.

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл лишь один из шести последних домашних матчей

«Верона» проиграла четыре раза в последних шести играх

Две минувшие очные встречи закончились победой «Сассуоло» (3:2)

Последние 14 из 15 поединков «Сассуоло» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды настроены в этом поединке взять максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Очень трудно сказать, кто будет владеть инициативой, но смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.56.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.05 1.26 2.39 1.61 1.90 1.97
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.43 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:23
Победа команды "Сассуоло" или ничья в этом матче. Удачи
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