«Специа» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.08.2022)

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сегодня, 14:10

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты. Победу «Специи» можно взять по коэффициенту 2.42 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 2.82. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 1.93. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Специа» не оставила шансов «Комо» в кубковом противостоянии на стадии 1/32 финала. Соперник был без проблем разгромлен (5:1) и эта победа придала еще большей уверенности подопечным Луки Готти перед стартом национального первенства.

«Эмполи» провалил кубковую встречу против низшелигового СПАЛа. Основное время поединка завершилось вничью (1:1) и лишь в овертайме коллектив пропустил обиднейший гол на 120 минуте и был вынужден покинуть турнир, поражение (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает четыре поединка

У «Эмполи» четыре победы в последних пяти матчах

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Специи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом. Верим в обмен горлами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.