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«Специа» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.04.2022)

вчера, 16:56
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.88. Поверить в сенсационный успех «Специи» предлагают по коэффициенту 9.7, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.875.981.32
Фонбет 9.50 5.40 1.30
Мелбет 10.00 5.65 1.35

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Специа» в последнем туре побывала в гостях у «Эмполи», но поразить ворота друг друга не получилось, и на табло была зафиксирована нулевая ничья. Чуть ранее коллектив принимал у себя дома «Венецию» и добыл три заветных балла – победа с минимальным счетом (1:0).

«Интер» уже длительное время не проигрывает и продолжает борьбу за чемпионство. Команда после 31 матча расположилась на втором месте и отстает от «Милана» всего на два очка, имея игру в запасе. В минувших турах миланскому клубу удалось добыть две победы, повержены были «Ювентус» (1:0) и «Верона» (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Интера» составляет восемь поединков (четыре победы и четыре ничьих)
  • «Специа» дома выиграла три из пяти последних игр
  • Минувший очный поединок завершился поражением «Специи» (0:2)
  • Одиннадцать из двенадцати последних встреч «Интера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, но с преимуществом гостей. «Интер» продолжает бороться за поставленные задачи, и не намерен терять очки в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.00 1.28 2.42 1.63 1.88 2.02
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.39 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:51
Победа команды "Интера" в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:29
В целом,Интер находится в хорошей форме, но на матч со Специей Индзаги,думаю, даст отдохнуть лидерам команды перед матчами с Ромой и Реалом.. Не уверен,что Специя непременно выиграет, но забить один-два гола ей вполне по силам... Ставим обе забьют ...
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