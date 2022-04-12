«Специа» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.04.2022)

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вчера, 16:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. Победу «Интера» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.88. Поверить в сенсационный успех «Специи» предлагают по коэффициенту 9.7, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.5.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Специа» в последнем туре побывала в гостях у «Эмполи», но поразить ворота друг друга не получилось, и на табло была зафиксирована нулевая ничья. Чуть ранее коллектив принимал у себя дома «Венецию» и добыл три заветных балла – победа с минимальным счетом (1:0).

«Интер» уже длительное время не проигрывает и продолжает борьбу за чемпионство. Команда после 31 матча расположилась на втором месте и отстает от «Милана» всего на два очка, имея игру в запасе. В минувших турах миланскому клубу удалось добыть две победы, повержены были «Ювентус» (1:0) и «Верона» (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Интера» составляет восемь поединков (четыре победы и четыре ничьих)

«Специа» дома выиграла три из пяти последних игр

Минувший очный поединок завершился поражением «Специи» (0:2)

Одиннадцать из двенадцати последних встреч «Интера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, но с преимуществом гостей. «Интер» продолжает бороться за поставленные задачи, и не намерен терять очки в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.