«Специа» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

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сегодня, 00:31

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Специи» можно по коэффициенту 2.63 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.25, а загрузить на победу «Кальяри» можно по коэффициенту 2.86.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Специа» после серии без поражений, которая включала три победы и ничью, проиграла уже несколько игр подряд и снова опустилась вниз турнирной таблицы на 16 место. В последних двух встречах команда сражалась с «Ромой» и «Ювентусом» и проиграла им с одинаковым счетом (0:1).

«Кальяри» находится на одну строчку ниже и имеет на один балл меньше, чем нынешний соперник. Клуб в минувшем матче сгорел дома «Лацио» (0:3), но туром ранее обыграл на выезде «Торино» (2:1), а также расписал ничью с грозным «Наполи» со счетом (1:1).

Информация для ставок

«Специа» проиграла четыре поединка кряду

У «Кальяри» лишь одно поражение в последних шести матчах

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Кальяри» пропускает в гостях в восьми играх подряд

Прогноз

Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. На поле выйдут команды с нижней части турнирной таблицы, для которых каждый зачетный балл на вес золота. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Фонбет.