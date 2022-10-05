«Торино» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с явным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 1.75, а в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 4.65. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Торино» после восьми туров располагается в самом центре турнирной таблицы на 10 месте и имеет в копилке 10 очков. В последних турах коллектив не смог зацепиться за положительный результат, проиграв по очереди «Интеру» и «Сассуоло» по (0:1), а также «Наполи» (1:3).

«Эмполи» практически сотворил сенсацию в минувшем туре чемпионата, но пропустив два гола в компенсированное время, все же проиграл со счетом (1:3). Чуть ранее коллектив добыл первую победу в сезоне, на выезде переиграв «Болонью» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Торино» проиграл четыре из пяти последних поединков

У «Эмполи» лишь одна победа в последних девяти играх

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей «Торино» закончились результатом ТМ 2.5, «Эмполи» — ТБ 2.5

Прогноз

Зачастую игры между командами оканчиваются обоюдным взятием ворот и верим, что данная игра не станет исключением. Предлагаем сделать ставку на «Обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.93.